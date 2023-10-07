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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Бенфика
Эшторил - Бенфика: обзор матча 07 октября 2023
Эшторил
07.10.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
90+3'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Бенфика
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Силва
Пас отдал
П. Муса
86'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ж. Мариу
Замена
И. Павлич
️️️️
М. Фернандеш
85'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Т. Араужо
85'
77'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Юрасек
Желтая карточка
М. Фернандеш
71'
70'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Флорентину
70'
Замена
П. Муса
️️️️
К. Тенгстедт
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
Э. Тавареш
68'
Желтая карточка
Э. Тавареш
62'
61'
Желтая карточка
А. Силва
Замена
А. Маркес
️️️️
Кассиано
57'
50'
Желтая карточка
Шикинью
Желтая карточка
Кассиано
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
18
Матеуш Фернандеш
АП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
19
Мор Ндиайе
ОП
14
Иван Павлич
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
87
Жоау Невеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
3-2-2-3
31
Карне
5
Виталь
4
23
Альвару
21
Гомеш
88
Куандреди
18
Фернандеш
99
Гитан
19
Тавареш
90
Кассиано
20
Араужо
3-2-1-2-2
1
Трубин
30
Отаменди
14
Силва
39
Юрасек
14
Эушнес
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
22
Шикинью
20
Тенгстедт
27
Рафа
18
Фернандеш
14
Павлич
14
Павлич
18
Фернандеш
19
Тавареш
33
Маркеш
33
Маркеш
19
Тавареш
20
Араужо
7
Мартиньш
7
Мартиньш
20
Араужо
90
Кассиано
9
Маркес
9
Маркес
90
Кассиано
39
Юрасек
24
Бернат
24
Бернат
39
Юрасек
12
Флорентину
87
Невеш
87
Невеш
12
Флорентину
23
Мариу
11
Гедеш
11
Гедеш
23
Мариу
20
Тенгстедт
9
Муса
9
Муса
20
Тенгстедт
Остались в запасе
Эшторил
Бенфика
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
6
Alex Soares
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
36
Рауль Парра
ПЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
6
Alex Soares
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Эшторил - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
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