Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Бенфика
Эшторил - Бенфика: обзор матча 30 октября 2021
Эшторил
30.10.2021, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 1
Завершен
Бенфика
90'
Л. Розье
2'
Л. Вериссимо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Бенфика
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
90'
+4
Замена
П. Вильям
️️️️
А. Франку
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Л. Розье
90'
Замена
Шавьер
️️️️
А. Гомес
84'
83'
Замена
Пицци
️️️️
Ж. Мариу
83'
Замена
С. Мейте
️️️️
Рафа
76'
Желтая карточка
Л. Вериссимо
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
J. Gamboa
71'
Замена
Шикинью
️️️️
Б. Лоуреншу
70'
Замена
L. Ruiz
️️️️
A. Clóvis
70'
56'
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Нуньес
56'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Н. Радоньич
55'
Желтая карточка
Н. Радоньич
Желтая карточка
Л. Африко
54'
46'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Р. Яремчук
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
42'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вериссимо
Пас отдал
Ж. Мариу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Андре Франку
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
10
Шикинью
ЦП
15
Родригу Валенте
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
11
L. Ruiz
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
3-2-2-3
99
Фигейра
5
Феррарези
31
Жоаозиньо
17
Лоуреншу
30
Сория
44
Африко
32
Розье
16
33
11
Гомес
10
Франку
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
14
Вертонген
30
Отаменди
4
Вериссимо
22
Гримальдо
5
Вайгль
23
Мариу
28
Радоньич
27
Рафа
29
Нуньес
9
Яремчук
10
Франку
3
Вильям
3
Вильям
10
Франку
17
Лоуреншу
10
Шикинью
10
Шикинью
17
Лоуреншу
16
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
16
33
11
11
33
11
Гомес
16
Шавьер
16
Шавьер
11
Гомес
9
Яремчук
9
Рамуш
9
Рамуш
9
Яремчук
28
Радоньич
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
28
Радоньич
27
Рафа
8
Мейте
8
Мейте
27
Рафа
23
Мариу
21
Пицци
21
Пицци
23
Мариу
29
Нуньес
7
Эвертон
7
Эвертон
29
Нуньес
Остались в запасе
Эшторил
Бенфика
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
23
Элтон Лейте
ВР
5
Морато
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Эшторил - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Новости команд
Все
Эшторил
Бенфика
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
09:49
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
Вчера, 13:57
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+