Сын Бебето сменил «Эшторил» на «Спортинг»

Сын бывшего футболиста сборной Бразилии Бебето стал игроком «Спортинга». Полузащитник Матеус де Андраде Гама Оливейра перешел в лиссабонский клуб из «Эшторила».
Контракт с 22-летним Оливейрой рассчитан до середины 2022 года. Сумма трансфера составила около 2 миллионов евро. Сумма отступных по новому соглашению зафиксирована на отметке в 60 миллионов.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Матеус де Оливейра сыграл в 26 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ФК «Спортинг» Лиссабон