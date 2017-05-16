Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сын Бебето сменил «Эшторил» на «Спортинг»

    Сын бывшего футболиста сборной Бразилии Бебето стал игроком «Спортинга». Полузащитник Матеус де Андраде Гама Оливейра перешел в лиссабонский клуб из «Эшторила».

    Контракт с 22-летним Оливейрой рассчитан до середины 2022 года. Сумма трансфера составила около 2 миллионов евро. Сумма отступных по новому соглашению зафиксирована на отметке в 60 миллионов.

    В текущем сезоне чемпионата Португалии Матеус де Оливейра сыграл в 26 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

    Источник: ФК «Спортинг» Лиссабон

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.05.2017 11:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11