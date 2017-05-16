Сын Бебето сменил «Эшторил» на «Спортинг»

Сын бывшего футболиста сборной Бразилии Бебето стал игроком «Спортинга». Полузащитник Матеус де Андраде Гама Оливейра перешел в лиссабонский клуб из «Эшторила».

Контракт с 22-летним Оливейрой рассчитан до середины 2022 года. Сумма трансфера составила около 2 миллионов евро. Сумма отступных по новому соглашению зафиксирована на отметке в 60 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Матеус де Оливейра сыграл в 26 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.