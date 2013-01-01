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    Эшторил - результаты

    Город Эшторил
    Дивизион Португалия-Liga bwin
    Сайт http://www.estorilpraia.pt/
    Стадион Антонио Коимбра де Мота
    Тренер Фабиано Соареш Пессоа
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2022/2023)
    22 тур
    		27 февраля, понедельник 22:00 Спортинг 2:0 Эшторил
    21 тур
    		18 февраля, суббота 21:00 Эшторил 1:3 Пасуш де Феррейра
    20 тур
    		13 февраля, понедельник 22:00 Риу Аве 2:0 Эшторил
    14 тур
    		9 февраля, четверг 21:00 Эшторил 2:1 Боавишта
    19 тур
    		4 февраля, суббота 23:30 Эшторил 0:1 Витория Гимараеш
    18 тур
    		29 января, воскресенье 23:30 Фамаликан 1:0 Эшторил
    17 тур
    		22 января, воскресенье 18:30 Маритиму 1:0 Эшторил
    16 тур
    		16 января, понедельник 22:00 Эшторил 2:0 Каза Пиа
    15 тур
    		7 января, суббота 18:30 Арука 2:0 Эшторил
    14 тур
    		29 декабря, четверг 22:00 Эшторил Боавишта
    Перенесен на неопределенный срок
    13 тур
    		14 ноября, понедельник 23:15 Санта-Клара 3:1 Эшторил
    12 тур
    		6 ноября, воскресенье 23:30 Эшторил 1:5 Бенфика
    11 тур
    		30 октября, воскресенье 18:30 Портимоненси 1:1 Эшторил
    10 тур
    		22 октября, суббота 20:00 Эшторил 0:2 Брага
    9 тур
    		7 октября, пятница 22:15 Жил Висенте 0:1 Эшторил
    8 тур
    		1 октября, суббота 20:00 Шавиш 1:1 Эшторил
    7 тур
    		17 сентября, суббота 20:00 Эшторил 1:1 Порту
    6 тур
    		12 сентября, понедельник 22:15 Визела 0:1 Эшторил
    5 тур
    		2 сентября, пятница 23:15 Эшторил 0:2 Спортинг
    4 тур
    		26 августа, пятница 22:15 Пасуш де Феррейра 0:3 Эшторил
    3 тур
    		19 августа, пятница 22:15 Эшторил 2:2 Риу Аве
    2 тур
    		14 августа, воскресенье 22:30 Витория Гимараеш 1:0 Эшторил
    1 тур
    		6 августа, суббота 20:00 Эшторил 2:0 Фамаликан
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