Турниры:
Португалия. Примейра (2022/2023)
|22 тур
|27 февраля, понедельник
|22:00
|Спортинг
|2:0
|Эшторил
|21 тур
|18 февраля, суббота
|21:00
|Эшторил
|1:3
|Пасуш де Феррейра
|20 тур
|13 февраля, понедельник
|22:00
|Риу Аве
|2:0
|Эшторил
|14 тур
|9 февраля, четверг
|21:00
|Эшторил
|2:1
|Боавишта
|19 тур
|4 февраля, суббота
|23:30
|Эшторил
|0:1
|Витория Гимараеш
|18 тур
|29 января, воскресенье
|23:30
|Фамаликан
|1:0
|Эшторил
|17 тур
|22 января, воскресенье
|18:30
|Маритиму
|1:0
|Эшторил
|16 тур
|16 января, понедельник
|22:00
|Эшторил
|2:0
|Каза Пиа
|15 тур
|7 января, суббота
|18:30
|Арука
|2:0
|Эшторил
|14 тур
|29 декабря, четверг
|22:00
|Эшторил
|Боавишта
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Перенесен на неопределенный срок
|13 тур
|14 ноября, понедельник
|23:15
|Санта-Клара
|3:1
|Эшторил
|12 тур
|6 ноября, воскресенье
|23:30
|Эшторил
|1:5
|Бенфика
|11 тур
|30 октября, воскресенье
|18:30
|Портимоненси
|1:1
|Эшторил
|10 тур
|22 октября, суббота
|20:00
|Эшторил
|0:2
|Брага
|9 тур
|7 октября, пятница
|22:15
|Жил Висенте
|0:1
|Эшторил
|8 тур
|1 октября, суббота
|20:00
|Шавиш
|1:1
|Эшторил
|7 тур
|17 сентября, суббота
|20:00
|Эшторил
|1:1
|Порту
|6 тур
|12 сентября, понедельник
|22:15
|Визела
|0:1
|Эшторил
|5 тур
|2 сентября, пятница
|23:15
|Эшторил
|0:2
|Спортинг
|4 тур
|26 августа, пятница
|22:15
|Пасуш де Феррейра
|0:3
|Эшторил
|3 тур
|19 августа, пятница
|22:15
|Эшторил
|2:2
|Риу Аве
|2 тур
|14 августа, воскресенье
|22:30
|Витория Гимараеш
|1:0
|Эшторил
|1 тур
|6 августа, суббота
|20:00
|Эшторил
|2:0
|Фамаликан