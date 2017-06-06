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    ЦСКА и «Бенфика» присматриваются к защитнику «Эшторила»

    Защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра входит в трансферные цели ЦСКА и «Бенфики», сообщает Record. 22-летний уроженец Бразилии принадлежит «Флуминенсе», но провел сезон-2016/17 на правах аренды в португальском клубе, после чего «Эшторил» выкупил 45% прав. Сумма сделки составила 800 тысяч евро. Бразильский клуб владеет 15% прав на Аилтона, остальные права у третьих лиц.

    Сейчас трансферная стоимость Аилтона оценивается в 3 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2017 10:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 6 июня 2017, 15:22

      Ну а что, Игнашевич и Березуцкие не вечные... Почему бы не попробовать... Поживём, увидим...

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 июня 2017, 12:23

      Фига себе. 40% у третьих лиц. Мафия...

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 6 июня 2017, 12:03

      22 года,плюс бразилец,с Марио на одном языке,и в обороне.И денег как раз столько,сколько Бабаев обещал.Я думаю надо брать,наигрывать связку с Васиным и Марио-как никак ЛЧ на носу.А Базелюка надо продавать,Анжи,Тосно там проявит себя точно.Ну или в Динамо,хотя там и так хватает своих воспитанников.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 июня 2017, 11:04

      что ж они к своей молодёжке не присматриваются?

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 июня 2017, 10:58

      бедолага , 3 хозяина

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