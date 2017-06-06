ЦСКА и «Бенфика» присматриваются к защитнику «Эшторила»

Защитник «Эшторила» Аилтон Феррейра входит в трансферные цели ЦСКА и «Бенфики», сообщает Record. 22-летний уроженец Бразилии принадлежит «Флуминенсе», но провел сезон-2016/17 на правах аренды в португальском клубе, после чего «Эшторил» выкупил 45% прав. Сумма сделки составила 800 тысяч евро. Бразильский клуб владеет 15% прав на Аилтона, остальные права у третьих лиц.

Сейчас трансферная стоимость Аилтона оценивается в 3 миллиона евро.