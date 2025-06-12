Агенты Вагнера отреагировали на информацию об интересе «Спартака»

«Спартак» заинтересован в правом защитнике «Эшторила» Вагнере Пина. Его будущее может решиться на следующей неделе.
«Будущее Вагнера Пина должно решиться до конца следующей недели», – заявили в окружении игрока из агентства PRIMESOCCER.
«Интерес к Вагнеру Пина? Мы не комментируем трансферный рынок и интерес к нашим футболистам», – заявила спортивный директор «Эшторила» Елена Коста.
- 22-летний кабовердиец в этом сезоне провел за португальский клуб 31 матч, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
- Его контракт с «Эшторилом» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Вагнера Пина в 5 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»