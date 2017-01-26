Агент Индио заявил, что его клиент был бы рад присоединиться к ЦСКА

Футбольный агент Мануэль Пирес, представляющий интересы нападающего «Эшторила» Матеуса Индио, заявил, что его клиент настроен перейти в ЦСКА. Ранее сообщалось, что московский клуб готов приобрести 20-летнего игрока за 3,5 миллиона евро.

«Я получал запросы от российских и европейских клубов, которые интересуются условиями перехода Матеуса. Что касается возможного интереса со стороны ЦСКА, то могу сказать только одно: это очень интересный вариант, и Индио был бы рад присоединиться к такой хорошей команде. Ведь как раз сейчас они находятся на сборах в Испании, совсем недалеко от Лиссабона.

«Эшторил» очень заинтересован в том, чтобы трансфер Индио состоялся в зимнее трансферное окно. Если он действительно окажется интересен и нужен ЦСКА, то клуб уже должен быть в курсе условий трансфера, чтобы сделать официальное предложение», – сказал агент.

В нынешнем сезоне Индио провел за «Эшторил» в Примейре 18 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.