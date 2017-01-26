Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Индио заявил, что его клиент был бы рад присоединиться к ЦСКА

    Футбольный агент Мануэль Пирес, представляющий интересы нападающего «Эшторила» Матеуса Индио, заявил, что его клиент настроен перейти в ЦСКА. Ранее сообщалось, что московский клуб готов приобрести 20-летнего игрока за 3,5 миллиона евро.

    «Я получал запросы от российских и европейских клубов, которые интересуются условиями перехода Матеуса. Что касается возможного интереса со стороны ЦСКА, то могу сказать только одно: это очень интересный вариант, и Индио был бы рад присоединиться к такой хорошей команде. Ведь как раз сейчас они находятся на сборах в Испании, совсем недалеко от Лиссабона.

    «Эшторил» очень заинтересован в том, чтобы трансфер Индио состоялся в зимнее трансферное окно. Если он действительно окажется интересен и нужен ЦСКА, то клуб уже должен быть в курсе условий трансфера, чтобы сделать официальное предложение», – сказал агент.

    В нынешнем сезоне Индио провел за «Эшторил» в Примейре 18 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2017 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 января 2017, 01:13

      Это тот самый забивной нападающий которого ищу для ЦСКА?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Robin v. Persie 26 января 2017, 22:55

      Маловато забил для напа... Свалим на то, что в слабой команде играет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 января 2017, 20:49

      Что-то очень странно, что агент всеми силами пытается впихнуть этого игрока армейцам,хотя клуб даже не делал предложения... Может игрок совсем никудышный.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11