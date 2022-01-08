Примейра. «Порту» победил «Эшторил», уступая 0:2. Решающий гол на 90-й минуте забил сын главного тренера Консейсау

«Порту» в 17-м туре чемпионата Португалии переиграл «Эшторил». После первого тайма гости уступали 0:2.

Победный мяч на 90-й минуте забил Чику Консейсау – сын главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау. Он отпраздновал гол с отцом (см. фото ниже). При этом игрок вышел на поле на замену за две минуты до гола.

«Порту» лидирует в турнире. «Эшторил» занимает пятую строчку.

Португалия. Примейра. 17-й тур

Эшторил – Порту – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Артур, 38; 2:0 – Франку, 43 (с пенальти); 2:1 – Тареми, 49; 2:2 – Диас, 84; 2:3 – Консейсау, 90.

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