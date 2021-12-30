Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Примейра. «Порту» победил «Эшторил», уступая 0:2. Решающий гол на 90-й минуте забил сын главного тренера Консейсау

    «Порту» в 17-м туре чемпионата Португалии переиграл «Эшторил». После первого тайма гости уступали 0:2.

    Победный мяч на 90-й минуте забил Чику Консейсау – сын главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау. Он отпраздновал гол с отцом (см. фото ниже). При этом игрок вышел на поле на замену за две минуты до гола.

    «Порту» лидирует в турнире. «Эшторил» занимает пятую строчку.

    Португалия. Примейра. 17-й тур

    Эшторил – Порту – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Артур, 38; 2:0 – Франку, 43 (с пенальти); 2:1 – Тареми, 49; 2:2 – Диас, 84; 2:3 – Консейсау, 90.

    Календарь Примейры

    Турнирная таблица Примейры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2022 23:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92788
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68436
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru