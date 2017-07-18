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  • Аилтон, которого не отпустили в ЦСКА, стал игроком «Штутгарта»

Аилтон, которого не отпустили в ЦСКА, стал игроком «Штутгарта»

18 июля 2017, 20:40
2

«Эшторил» объявил о переходе защитника Аилтона в «Штутгарт». В ближайшее время бразилец пройдет медосмотр для клуба Бундеслиги и подпишет контракт на три года. По неподтвержденной информации, «Штуттгарт» заплатит за Аилтона 1 миллион.

Напомним, в июне Аилтоном интересовался ЦСКА. «Бомбардир» писал о том, что португальский клуб не устроило предложение армейцев размером в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне 22-летний защитник забил один гол в 23 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Источник: ФК «Эшторил»
Португалия. Примейра Германия. Бундеслига Эшторил Штутгарт ЦСКА
Комментарии (2)
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ЦСКА 3011
1500406917
Ну и нахер он нужен
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hunta
1500441143
ЦСКА вовремя одумался.....
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