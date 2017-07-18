Аилтон, которого не отпустили в ЦСКА, стал игроком «Штутгарта»

«Эшторил» объявил о переходе защитника Аилтона в «Штутгарт». В ближайшее время бразилец пройдет медосмотр для клуба Бундеслиги и подпишет контракт на три года. По неподтвержденной информации, «Штуттгарт» заплатит за Аилтона 1 миллион.

Напомним, в июне Аилтоном интересовался ЦСКА. «Бомбардир» писал о том, что португальский клуб не устроило предложение армейцев размером в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне 22-летний защитник забил один гол в 23 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.