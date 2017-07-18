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    Аилтон, которого не отпустили в ЦСКА, стал игроком «Штутгарта»

    «Эшторил» объявил о переходе защитника Аилтона в «Штутгарт». В ближайшее время бразилец пройдет медосмотр для клуба Бундеслиги и подпишет контракт на три года. По неподтвержденной информации, «Штуттгарт» заплатит за Аилтона 1 миллион.

    Напомним, в июне Аилтоном интересовался ЦСКА. «Бомбардир» писал о том, что португальский клуб не устроило предложение армейцев размером в 2 миллиона евро.

    В минувшем сезоне 22-летний защитник забил один гол в 23 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

    Источник: ФК «Эшторил»

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    18.07.2017 20:40
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 19 июля 2017, 08:12

      ЦСКА вовремя одумался.....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 18 июля 2017, 22:41

      Ну и нахер он нужен

      1
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