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Прогноз на точный счет матча «Эшторил» – «Бенфика»: Примейра, 3 мая 2025

02 мая 2025 13:53
Эшторил - Бенфика
03 мая 2025, суббота 22:30 | Португалия. Примейра, 32 тур
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12.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Бенфики»
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3 мая на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» состоится матч 32-го тура чемпионата Португалии между «Эшторилом» и «Бенфикой». Хозяева надеются прервать неудачную серию в матчах с грандами, а «Бенфика» ведeт упорную борьбу за чемпионство и намерена продолжить свою победную поступь. Команда гостей демонстрирует мощную атакующую игру и впечатляющую надeжность в обороне, что делает их фаворитом встречи, но «Эшторил» способен удивить на своeм поле.

«Эшторил»

«Эшторил» проводит неоднозначный сезон и находится на 8-м месте с 42 очками. В последних 5 матчах команда забила 7 мячей, пропустив 8. Лидер атаки Алехандро Маркес отличился 10 раз в 31 матче и остаeтся ключевой фигурой. В прошлом туре «Эшторил» одержал победу над «Каза Пия» (3:1), однако ранее уступил «Браге» и «Фамаликану». Дома команда играет активно, но нестабильная защита остаeтся проблемой, особенно против топ-клубов.

«Бенфика»

«Бенфика» уверенно идeт вторым в турнирной таблице, имея 75 очков после 31 тура. Команда забила рекордные 89 мячей, а Эвангелос Павлидис стал настоящей звездой, записав на свой счeт 28 голов за 49 матчей. «Бенфика» выиграла 3 последних матча с общим счeтом 13:0, не пропустив ни одного мяча. Гости стабильно забивают на протяжении 11 матчей подряд и обладают мощной атакой, которая способна вскрыть любую оборону. Команда демонстрирует чемпионский футбол, балансируя между атакой и обороной.

Факты о командах:

«Эшторил»

  • Пропускает в 3 последних матчах.
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
  • В среднем 1.60 гола за матч в защите (последние 5 игр).

«Бенфика»

  • Забивает в 11 последних матчах.
  • В среднем 4.00 гола за матч в атаке (последние 5 игр).
  • В среднем 0.40 гола за матч в защите (последние 5 игр).

Личные встречи
0% (0)
10% (2)
90% (18)
14
Забитых мячей
49
0.7
В среднем за матч
2.45
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Португалия. Примейра, 32 тур
Эшторил
1 : 2
03.05.2025
Бенфика
Португалия. Примейра, 15 тур
Бенфика
3 : 0
23.12.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 25 тур
Бенфика
3 : 1
10.03.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 8 тур
Эшторил
0 : 1
07.10.2023
Бенфика
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
1 : 0
23.04.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Эшторил
1 : 5
06.11.2022
Бенфика
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
2 : 1
20.03.2022
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Эшторил
1 : 1
30.10.2021
Бенфика
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
1 : 2
21.04.2018
Бенфика
Португалия. Примейра, 14 тур
Бенфика
3 : 1
09.12.2017
Эшторил
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
2 : 1
29.04.2017
Эшторил
Португалия. Примейра, 14 тур
Эшторил
0 : 1
17.12.2016
Бенфика
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
16.01.2016
Бенфика
Португалия. Примейра, 1 тур
Бенфика
4 : 0
16.08.2015
Эшторил
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
6 : 0
28.02.2015
Эшторил
Португалия. Примейра, 6 тур
Эшторил
2 : 3
27.09.2014
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Бенфика
2 : 0
09.03.2014
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Эшторил
1 : 2
06.10.2013
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
1 : 1
06.05.2013
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 13 тур
Эшторил
1 : 3
07.01.2013
Бенфика
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Прогноз на матч «Эшторил» – «Бенфика»

Учитывая мощную атакующую форму «Бенфики» и нестабильность «Эшторила» в обороне, фаворитом выглядит команда гостей. «Бенфика» вряд ли упустит шанс набрать три очка, продолжая гонку за титулом. При этом «Эшторил» способен забить на своeм поле благодаря хорошей реализации моментов. Матч обещает быть результативным с явным перевесом гостей.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Бенфики».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Бенфики» – коэффициент 12.50
  • Индивидуальный тотал «Бенфики» больше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Победа «Бенфики» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85

12.5
Точный счёт 3:1 в пользу «Бенфики»
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Автор: Орлов Максим
Португалия. Примейра Бенфика Эшторил
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