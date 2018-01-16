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    Матч «Эшторила» с «Порту» прерван из-за угрозы обрушения трибуны

    В понедельник, 15 января, состоялся матч 18-го тура португальской Примейры, в котором встречались «Эшторил» и «Порту». Встреча была прервана во время перерыва в связи с угрозой обрушения одной из трибун стадиона.

    По ходу первого тайма были замечены трещины на одной из трибун стадиона. В этой связи по соображениям безопасности болельщики были эвакуированы на поле.

    Первый тайм встречи завершился со счетом 1:0, на 16-й минуте отличился Эдуардо. О дате переноса игры станет известно позже.

    Источник: ФК «Порту»

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    16.01.2018 06:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17

      fan Armenii 16 января 2018, 23:04

      да ну, у нас почти все стадионы в таком положении. а тут матч перенесли из-за трещины)))

      0
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 16 января 2018, 11:14

      Вот это кто-то просрался - аж трещина по стадику пошла)))

      1
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      Рейтинг: +761

      martin gore 16 января 2018, 10:20

      такой шанс у эшторила... похоже сорвалось

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 16 января 2018, 08:53

      у них же толкоманы вместо кресел на трибунах - эшторил-то часто обсирается....

      -1
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