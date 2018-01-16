Матч «Эшторила» с «Порту» прерван из-за угрозы обрушения трибуны

В понедельник, 15 января, состоялся матч 18-го тура португальской Примейры, в котором встречались «Эшторил» и «Порту». Встреча была прервана во время перерыва в связи с угрозой обрушения одной из трибун стадиона.

По ходу первого тайма были замечены трещины на одной из трибун стадиона. В этой связи по соображениям безопасности болельщики были эвакуированы на поле.

Первый тайм встречи завершился со счетом 1:0, на 16-й минуте отличился Эдуардо. О дате переноса игры станет известно позже.