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  • Матч «Эшторила» с «Порту» прерван из-за угрозы обрушения трибуны

Матч «Эшторила» с «Порту» прерван из-за угрозы обрушения трибуны

16 января 2018, 06:32
5

В понедельник, 15 января, состоялся матч 18-го тура португальской Примейры, в котором встречались «Эшторил» и «Порту». Встреча была прервана во время перерыва в связи с угрозой обрушения одной из трибун стадиона.

По ходу первого тайма были замечены трещины на одной из трибун стадиона. В этой связи по соображениям безопасности болельщики были эвакуированы на поле.

Первый тайм встречи завершился со счетом 1:0, на 16-й минуте отличился Эдуардо. О дате переноса игры станет известно позже.

Источник: ФК «Порту»
Португалия. Примейра Эшторил Порту
Комментарии (5)
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Поль
1516082008
у них же толкоманы вместо кресел на трибунах - эшторил-то часто обсирается....
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Britan
1516087256
такой шанс у эшторила... похоже сорвалось
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I_R_O_N_M_A_N
1516090464
Вот это кто-то просрался - аж трещина по стадику пошла)))
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fan Armenii
1516133076
да ну, у нас почти все стадионы в таком положении. а тут матч перенесли из-за трещины)))
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