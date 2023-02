Матч «Эшторил» – «Порту», прерванный из-за развала стадиона, будет доигран 21 февраля

Вчера матч «Эшторила» и «Порту» в 18 туре чемпионата Португалии был прерван после первого тайма при счете 1:0 из-за угрозы безопасности.

В конструкции трибуны появились трещины, из-за чего болельщиков эвакуировали на поле, а затем – с арены.

По информации A Bola, матч будет доигран 21 февраля. О формате встречи не сообщается.

