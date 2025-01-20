Мостовой не исключил участия «Динамо» и «Локомотива» в чемпионской гонке

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о фаворитах чемпионской гонки РПЛ в сезоне-2024/25.

«В список фаворитов, конечно, входят «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Многое будет зависеть от календаря. Нужно сперва заглянуть в него. Но знаю, что «Спартак» будет играть с «Оренбургом» сразу после паузы. До перерыва красно-белые, конечно, их обыграли бы. Тем более «Оренбург» плетется на последней позиции. «Зенит» же дома сыграет с ЦСКА, тоже может потерять очки.

Поэтому нужно смотреть в календарь. Пока каждый из трех команд претендует на чемпионство. Я даже думаю, что кто-то с четвертой или пятой строчки может вклиниться в борьбу. Там небольшая разница в очках», – сказал Мостовой.