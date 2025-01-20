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    • Мостовой не исключил участия «Динамо» и «Локомотива» в чемпионской гонке

    Мостовой не исключил участия «Динамо» и «Локомотива» в чемпионской гонке

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о фаворитах чемпионской гонки РПЛ в сезоне-2024/25.

    «В список фаворитов, конечно, входят «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Многое будет зависеть от календаря. Нужно сперва заглянуть в него. Но знаю, что «Спартак» будет играть с «Оренбургом» сразу после паузы. До перерыва красно-белые, конечно, их обыграли бы. Тем более «Оренбург» плетется на последней позиции. «Зенит» же дома сыграет с ЦСКА, тоже может потерять очки.

    Поэтому нужно смотреть в календарь. Пока каждый из трех команд претендует на чемпионство. Я даже думаю, что кто-то с четвертой или пятой строчки может вклиниться в борьбу. Там небольшая разница в очках», – сказал Мостовой.

    • В РПЛ после 18 туров лидирует «Краснодар» (39 очков), далее идут «Зенит» (39), «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).
    • Чемпионат России возобновится 28 февраля.

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    Источник: Betonmobile

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    20.01.2025 09:10
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1737360601
    "Химки" перед закрытием проекта ещё раз отнимут два очка у хехемона,и именно этих трёх не хватит для помпезного празднования фальшивого "юбилея".Это тоже будет означать,что "Химки" участвовали(активно,деятельно!) в распределении мест и определения судьбы титула.
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    SLADE2019
    1737361642
    Ну это само собою. Может поучаствуют, а может и нет. Третьего не дано.
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