Агенты Артура подтвердили уход игрока из «Зенита»

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы вингера «Зенита» Артура, рассказали о ситуации с переходом футболиста в «Ботафого».
«Сделка заключена», – сообщили в агентстве.
- По данным журналиста Фабрицио Романо, петербургский клуб получит за футболиста 10 миллионов евро плюс 20% от суммы последующей перепродажи.
- Артур провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 4 гола, отдал 5 передач.
- Петербургский клуб приобрел игрока у «Палмейраса» 8 января прошлого года за 15 миллионов евро.
- Transfermarkt оценивает стоимость Артура в 8 миллионов евро.
- Бразилец забил победный гол в матче 30-го тура прошлого сезона «Зенит» – «Ростов» (2:1), который принес петербуржцам чемпионский титул.