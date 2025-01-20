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    Агенты Артура подтвердили уход игрока из «Зенита»

    В агентстве Talents Sports, представляющем интересы вингера «Зенита» Артура, рассказали о ситуации с переходом футболиста в «Ботафого».

    «Сделка заключена», – сообщили в агентстве.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, петербургский клуб получит за футболиста 10 миллионов евро плюс 20% от суммы последующей перепродажи.
    • Артур провел в этом сезоне 19 матчей за «Зенит», забил 4 гола, отдал 5 передач.
    • Петербургский клуб приобрел игрока у «Палмейраса» 8 января прошлого года за 15 миллионов евро.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Артура в 8 миллионов евро.
    • Бразилец забил победный гол в матче 30-го тура прошлого сезона «Зенит»«Ростов» (2:1), который принес петербуржцам чемпионский титул.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2025 09:50
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    Комментарии (5)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737356377
    В ФКГазпромФламенго новости с начала года про одних бразильских игроков и с пляжей Копакабаны
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    Plyash
    1737363056
    А с каким помпезом его раскручивали год назад,ну прям второй Пеле.Но время всё расставило на свои места...Адъю,проказник.
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    andr45
    1737364146
    В январе 2024 г. купили игрушку на ёлку за 18 млн.евро) Игрушка надоела и в январе 2025 г. продали за 10 млн.евро) И купили новую за 32 млн.))))
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