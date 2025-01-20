Юран выразил недовольство приглашением иностранных тренеров в Россию

Бывший главный «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о приглашениях в российские клубы иностранных специалистов.

«Российские тренеры сидят без работы, а невостребованные у себя на родине иностранцы возглавляют наши команды. Пока мы сами не сделаем выводы, так и будет продолжаться», – сказал Юран.