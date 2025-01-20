Юран выразил недовольство приглашением иностранных тренеров в Россию

Бывший главный «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о приглашениях в российские клубы иностранных специалистов.
«Российские тренеры сидят без работы, а невостребованные у себя на родине иностранцы возглавляют наши команды. Пока мы сами не сделаем выводы, так и будет продолжаться», – сказал Юран.
- Сейчас в РПЛ работают 5 тренеров из дальнего зарубежья, в Первой лиге – 1.
- 55-летний Юран за время тренерской карьеры работал в пяти иностранных командах: латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, казахстанском «Локомотиве» (Астана), азербайджанском «Симурге» и армянской «Мике».