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    • Юран выразил недовольство приглашением иностранных тренеров в Россию

    Юран выразил недовольство приглашением иностранных тренеров в Россию

    Бывший главный «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран высказался о приглашениях в российские клубы иностранных специалистов.

    «Российские тренеры сидят без работы, а невостребованные у себя на родине иностранцы возглавляют наши команды. Пока мы сами не сделаем выводы, так и будет продолжаться», – сказал Юран.

    • Сейчас в РПЛ работают 5 тренеров из дальнего зарубежья, в Первой лиге – 1.
    • 55-летний Юран за время тренерской карьеры работал в пяти иностранных командах: латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, казахстанском «Локомотиве» (Астана), азербайджанском «Симурге» и армянской «Мике».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2025 10:49
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    Комментарии (17)
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    Александр.Т.
    1737361014
    )) не востребованные иностранцы на родине, возглавляют наши клубы, на сколько же дном могут быть наши тренеры что не востребованы за рубежом но и даже в нашей стране . что только ноют что их не берут на работу.
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    DeStar
    1737361049
    логика есть, но сам то тренировал везде и всюду по мне так иностранный тренер лучше чем легионер) иностранный тренер = новый стиль, новые стратегии, новые типы тренировок по типу как обмен опытом, приехал и много нового привез ( не обязательно лучшего, но нового) а наши тренера, уверен, нихрена нового не делают, не хотят и не собираются. Так как "базы" нет. И да, почему наши тренера нигде не нужны никому) ах да, один усатый возглавил сборную недавно ,результат на лицо)
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    Интерес
    1737361244
    Объединяйся с Тархановым и требуй налога клубам на гастеров,по общероссийскому законодательству.Остальные соображения подпадают под ваши же "есть возможность-бегите" и "свобода перемещения рабочей силы и здоровая конкуренция".Ты эту борьбу лично проиграл,с разгромным счётом!!!
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737361344
    Важно, чтобы сборную русский возглавлял
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    Литейный 4 (returned)
    1737361626
    Спрамтак любит это дело. Как мазохисты каждый год покупают тренера, он становиться физруком и гонят его ссаными тряпками. Гыгыгы
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    NewLife
    1737362230
    Сидишь без работы, бедняга. На стройках нужны разнорабочие. Не благодари))
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    Foxitkuban
    1737369730
    Среди тренеров тоже нужно ввести лимит на легионеров. Не более четырех на лигу.
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    subbotaspartak
    1737371381
    Где же я столоваться буду...
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    Борис34684
    1737374714
    Кому кому а Юрану грех обижаться, сколько возможности было а результата нет, вот и сидишь. Наши тренеры, которые сейчас есть, могут только ходить по кругу из клуба в клуб, заменяя друг друга. А результат один на всех. Один Осинькин нормальный тренер.
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    Странник 09
    1737381788
    Юран наверно считает себя Бесковым
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