Тарханов предложил «Спартаку» замену для Селихова

Известный тренер Александр Тарханов считает, что «Спартак» может подписать контракт с Гилерме или Антоном Шуниным, которые находятся в статусе свободных агентов.

«Может быть, «Спартаку» нужен будет второй вратарь после ухода Селихова. Возможно, будет предложение от главного тренера, чтобы взяли ещe одного опытного голкипера.

Шунин или Гилерме? Может быть. Но у них игровой практики в этом сезоне не было. Если у них будет желание перейти в «Спартак», возможно.

Гилерме – это хороший и качественный вратарь, его могут взять на роль второго голкипера. Будет конкурировать с Довбней», – сказал Тарханов.