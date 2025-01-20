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    Тарханов предложил «Спартаку» замену для Селихова

    Известный тренер Александр Тарханов считает, что «Спартак» может подписать контракт с Гилерме или Антоном Шуниным, которые находятся в статусе свободных агентов.

    «Может быть, «Спартаку» нужен будет второй вратарь после ухода Селихова. Возможно, будет предложение от главного тренера, чтобы взяли ещe одного опытного голкипера.

    Шунин или Гилерме? Может быть. Но у них игровой практики в этом сезоне не было. Если у них будет желание перейти в «Спартак», возможно.

    Гилерме – это хороший и качественный вратарь, его могут взять на роль второго голкипера. Будет конкурировать с Довбней», – сказал Тарханов.

    • 39-летний Гильерме и 37-летний Шунин летом покинули соответственно «Локомотив» и «Динамо». Они не подписали контракт ни с одним из клубов на вторую половину 2024 года. Оба выступали за сборную России.
    • У 30-летнего вратаря «Спартака» Александра Селихова есть вариант перехода в саудовский клуб.

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    Источник: Legalbet

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    20.01.2025 08:45
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    Комментарии (6)
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    Иван Петров 1986
    1737358709
    Тогда уж лучше Филимонова взять. Он хоть свой в доску.
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    Интерес
    1737359857
    А кто умудрился поставить так вопрос:Шунин,или Гиля???Автор вопроса ещё на свободе???
    Ответить
    Plyash
    1737360992
    Рената Дасаева можно на всякий случай,или Кавазашвили Анзора в строй вернуть. Классные ребята,не посрамят.
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    шахта Заполярная
    1737364051
    Тарханов, неужели сам догадался или подсказал кто? С головой надо дружить, а не в футбол ею играть.
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    alefreddy
    1737384400
    оптом за еду всех ветеранов сразу
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