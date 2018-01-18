Болельщики «Спортинга» пожелали смерти фанатам «Порту», спев песню про трибуну стадиона «Эшторила»

В Лиссабоне состоялся матч 12 тура чемпионата Португалии по хоккею на квадах между «Спортингом» и «Драгау Каиша» – отделением на базе футбольного «Порту».

По ходу встречи болельщики «Спортинга» пели «Я хотел бы, чтобы трибуна стадиона «Эшторила» обвалилась».

Напомним, в понедельник матч 18 тура футбольного первенства страны «Эшторил» – «Порту» не был доигран из-за угрозы безопасности. По ходу встречи на гостевой трибуне образовалась трещина, в связи с чем ее зрители переместились на поле и позже были эвакуированы с объекта.

Позже стало известно, что исход встречи решится 21 февраля.

В прошлом году «Бомбардир» писал о том, что болельщики «Порту» спели «Я хотел бы чтобы «Бенфика» летела в самолете «Шапекоэнсе», ссылаясь на авиакатастрофу бразильского клуба в ноябре 2016 года, в результате которой погибло 72 пассажира.