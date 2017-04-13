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    Фанаты «Порту» спели песню «Я хотел бы, чтобы «Бенфика» летела в самолете «Шапекоэнсе»

    Группа фанатов «Порту» спела песню с пожеланиями смерти в адрес болельщиков «Бенфики» во время футзального матча клуба.

    «О-о-о, как я хотел бы, чтобы «Бенфика» летела в самолете «Шапекоэнсе», — звучит текст кричалки.

    Официальный аккаунт «Порту» в Twitter отреагировал на произошедшее, призвав болельщиков отказаться от проявления неприязни к соперникам и сосредоточиться на поддержке команды.

    Самолет бразильского клуба разбился 29-го ноября 2016 года в небе над Венесуэлой из-за недостатка топлива. Команда летела на первую игру финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя». В результате крушения погибли 29 человек. После трагедии соперник отказался участвовать в решающем матче и отдал победу в финале бразильскому клубу. Инцидент вызвал широкое внимание и поддержку со стороны футбольной общественности.

    Майки, баннеры, деньги, скорбь. Как в мире оплакивают погибшую команду «Шапекоэнсе»

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2017 01:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 29 апреля 2017, 22:25

      Идиоты,такое даже врагу не пожелаешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Milaninho 13 апреля 2017, 23:21

      Фанатики-ебанатики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 апреля 2017, 10:58

      какой цинизм кощунство..дофанатели до безумия..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 апреля 2017, 10:00

      Если бы в мире существовала справедливость, то вместо Шапекоенсе на этом самолёте летела бы эта замечательная "группа фанатов Порту".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 13 апреля 2017, 09:38

      ...евроСМИ надо написать,что песню пели российские фаны и дирижировал Путин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 апреля 2017, 09:27

      интеллект и убеждения несовместимы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 13 апреля 2017, 08:17

      Животные

      0
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 13 апреля 2017, 07:48

      Посадить на 15 суток для профилактики или того суровей расценить как угрозу жизни всем футболистам Бенфики, своего рода теракт. Совсем гейропа с цепи сорвалась гомики, трансы, бесполые, дауны сплошные. Нет ни уважения ни культуры...

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 апреля 2017, 07:45

      Больные люди. Как можно такое кому-нибудь пожелать

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 13 апреля 2017, 07:02

      неадекваты.

      1
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