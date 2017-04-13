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  • Фанаты «Порту» спели песню «Я хотел бы, чтобы «Бенфика» летела в самолете «Шапекоэнсе»

Фанаты «Порту» спели песню «Я хотел бы, чтобы «Бенфика» летела в самолете «Шапекоэнсе»

13 апреля 2017, 01:38
17

Группа фанатов «Порту» спела песню с пожеланиями смерти в адрес болельщиков «Бенфики» во время футзального матча клуба.

«О-о-о, как я хотел бы, чтобы «Бенфика» летела в самолете «Шапекоэнсе», — звучит текст кричалки.

Официальный аккаунт «Порту» в Twitter отреагировал на произошедшее, призвав болельщиков отказаться от проявления неприязни к соперникам и сосредоточиться на поддержке команды.

Самолет бразильского клуба разбился 29-го ноября 2016 года в небе над Венесуэлой из-за недостатка топлива. Команда летела на первую игру финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя». В результате крушения погибли 29 человек. После трагедии соперник отказался участвовать в решающем матче и отдал победу в финале бразильскому клубу. Инцидент вызвал широкое внимание и поддержку со стороны футбольной общественности.

Майки, баннеры, деньги, скорбь. Как в мире оплакивают погибшую команду «Шапекоэнсе»

Источник: Бомбардир.ру
Порту Бенфика Шапекоэнсе
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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STAFOR13
1492038983
дауны, это люди в первую очередь, таким болельщикам в футболе не место, даже у нас бы такое не выдали в дерби межу Питером и Москвой, малолетки те кто кричал эту ересь, за таких фанатов, Порту должно быть стыдно...
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Аристократ Олжик
1492046403
ужас, твари!!!
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BoltCX
1492056138
неадекваты.
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swot1205
1492058752
Больные люди. Как можно такое кому-нибудь пожелать
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Евгений Б
1492058922
Посадить на 15 суток для профилактики или того суровей расценить как угрозу жизни всем футболистам Бенфики, своего рода теракт. Совсем гейропа с цепи сорвалась гомики, трансы, бесполые, дауны сплошные. Нет ни уважения ни культуры...
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FaTeK1945ru
1492065539
...евроСМИ надо написать,что песню пели российские фаны и дирижировал Путин.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1492066841
Если бы в мире существовала справедливость, то вместо Шапекоенсе на этом самолёте летела бы эта замечательная "группа фанатов Порту".
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Chernyi Lis
1492070296
какой цинизм кощунство..дофанатели до безумия..
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Milaninho
1492114883
Фанатики-ебанатики
Ответить
С@НЁК.
1493493900
Идиоты,такое даже врагу не пожелаешь.
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