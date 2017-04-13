Фанаты «Порту» спели песню «Я хотел бы, чтобы «Бенфика» летела в самолете «Шапекоэнсе»

Группа фанатов «Порту» спела песню с пожеланиями смерти в адрес болельщиков «Бенфики» во время футзального матча клуба.

«О-о-о, как я хотел бы, чтобы «Бенфика» летела в самолете «Шапекоэнсе», — звучит текст кричалки.

Официальный аккаунт «Порту» в Twitter отреагировал на произошедшее, призвав болельщиков отказаться от проявления неприязни к соперникам и сосредоточиться на поддержке команды.

Самолет бразильского клуба разбился 29-го ноября 2016 года в небе над Венесуэлой из-за недостатка топлива. Команда летела на первую игру финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя». В результате крушения погибли 29 человек. После трагедии соперник отказался участвовать в решающем матче и отдал победу в финале бразильскому клубу. Инцидент вызвал широкое внимание и поддержку со стороны футбольной общественности.

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