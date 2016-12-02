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    • Майки, баннеры, деньги, скорбь. Как в мире оплакивают погибшую команду «Шапекоэнсе»

    Майки, баннеры, деньги, скорбь. Как в мире оплакивают погибшую команду «Шапекоэнсе»


    4.6
    Голосов: 9
    02.12.2016 15:00
    Футболисты помогают деньгами и посвящают голы, фанаты устраивают акции. «Бомбардир» показывает, как в мире продолжают реагировать на страшную катастрофу бразильского «Шапекоэнсе».

    Мадридский «Реал» перед матчем Кубка вышел в специальных майках.

    Игроки лондонского «Арсенала» появились на поле с баннером.

    «ПСЖ» намерен пожертвовать клубу 40 миллионов евро.

    Футболисты «Трабзонспора» играли матч с «Гюмюшханеспором» в Кубке Турции в специальных футболках с эмблемой «Шапекоэнсе».

    Лионель Месси выделил 10 миллионов евро родным и близким погибших футболистов «Шапекоэнсе».

    Сообщалось и о трех миллионах от Криштиану Роналду. Официальных подтверждений нет, но то, что лучшие футболисты мира выделяли деньги – сомневаться не приходится.

    Роналдиньо и Рикельме готовы вернуться в футбол и бесплатно играть за «Шапекоэнсе» один или два сезона. Пока решение еще не принято, но было бы очень красиво.

    «Зенит» вымучил победный гол в ворота «Уфы», но его автор бразилец Жулиано не радовался. Трагично выглядело.

    Жонатас из «Рубина» тоже не нашел в себе сил праздновать победный гол.

    Эдинсон Кавани забил сотый мяч за «ПСЖ» и посвятил его «Шапекоэнсе».

    Эйфелева башня, стадионы «Уэмбли» и «Альянц-Арена» и другие известные объекты были окрашены в цвета клуба.

    Бразильские клубы поменяли логотипы в Twitter.

    РФПЛ слегка запоздало объявила минуту молчания перед матчами, но фанаты не проигнорировали трагедию. Баннеры вывесили болельщики «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и других клубов.

    Минута молчания на тренировке «Краснодара».

    И на домашнем стадионе «Шапекоэнсе», и на арене в Медельине – траур...

    Крушение самолета с бразильской командой. Главное

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 9
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      kondar 3 декабря 2016, 23:35

      Смотришь, и слезы аж наворачиваются, особено когда смотришь фотографии болейщиков и видео со стадиона где прощяются с футболистами...

      Forca Chape...

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 декабря 2016, 00:15

      жаль команду

      0
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      Рейтинг: +4637

      Бомбардиръ 2 декабря 2016, 18:22

      А всем миром скорбели по ярославскому Локомотиву или ташкентскому Пахтакору?
      Во всяком случае, такого резонанса, что с тем бразильским клубом, не было тогда

      1
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      Рейтинг: +22

      tub-uen > Бомбардиръ 3 декабря 2016, 12:50

      перед матчами нхл вспоминали ЛОКО.

      1
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      Рейтинг: +15

      kondar > Бомбардиръ 3 декабря 2016, 23:33

      в хокейном мире по сей день вспоминают трагедию Локо, в НХЛ тоже были минуты молчания. Ну и как бы это не звучало, но футбол все-же популярнее чем КХЛ, по этому сдесь и шумихи и внимания больше.

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      Рейтинг: +1166

      Karpathian 2 декабря 2016, 16:29

      Forca Chape...

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