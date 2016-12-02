Майки, баннеры, деньги, скорбь. Как в мире оплакивают погибшую команду «Шапекоэнсе»

Мадридский «Реал» перед матчем Кубка вышел в специальных майках.

Игроки лондонского «Арсенала» появились на поле с баннером.

«ПСЖ» намерен пожертвовать клубу 40 миллионов евро.

Футболисты «Трабзонспора» играли матч с «Гюмюшханеспором» в Кубке Турции в специальных футболках с эмблемой «Шапекоэнсе».

Лионель Месси выделил 10 миллионов евро родным и близким погибших футболистов «Шапекоэнсе».

Сообщалось и о трех миллионах от Криштиану Роналду. Официальных подтверждений нет, но то, что лучшие футболисты мира выделяли деньги – сомневаться не приходится.

Роналдиньо и Рикельме готовы вернуться в футбол и бесплатно играть за «Шапекоэнсе» один или два сезона. Пока решение еще не принято, но было бы очень красиво.

«Зенит» вымучил победный гол в ворота «Уфы», но его автор бразилец Жулиано не радовался. Трагично выглядело.

Жонатас из «Рубина» тоже не нашел в себе сил праздновать победный гол.

Эдинсон Кавани забил сотый мяч за «ПСЖ» и посвятил его «Шапекоэнсе».

Эйфелева башня, стадионы «Уэмбли» и «Альянц-Арена» и другие известные объекты были окрашены в цвета клуба.

Бразильские клубы поменяли логотипы в Twitter.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

РФПЛ слегка запоздало объявила минуту молчания перед матчами, но фанаты не проигнорировали трагедию. Баннеры вывесили болельщики «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Зенита» и других клубов.

Минута молчания на тренировке «Краснодара».

И на домашнем стадионе «Шапекоэнсе», и на арене в Медельине – траур...

Крушение самолета с бразильской командой. Главное