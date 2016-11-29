Крушение самолета с бразильской командой. Главное

В Колумбии разбился самолет, на борту которого находились игроки бразильского клуба «Шапекоэнсе». В катастрофе погибли 76 человек. «Бомбардир» рассказывает обо всех подробностях случившегося.

В Колумбии потерпел крушение самолет. На борту лайнера находились 72 пассажира и еще девять членов экипажа. Среди них были футболисты команды «Шапекоэнсе», летевшие на матч с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ» в финале Южноамериканского кубка. Матчи отложены на неопределенный срок, а президент конфедерации Алехандро Домингес отправился на место трагедии.

twit text — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera790) 29 ноября 2016 г.

Подтверждена смерть 76 человек. Среди тех, кто выжил, есть игроки «Шапекоэнсе». Это 27-летний защитник Алан Рушел, а также вратарь Джексон Фольман. Голкипер Маркос Данило скончался в больнице, сообщают колумбийские СМИ. Из выживших называются еще два представителя персонала самолета и журналист.

twit text — 360 Radio Colombia (@360RadioCo) 29 ноября 2016 г.

«Атлетико Насьональ» уже выразил соболезнования по поводу случившегося.

twit text — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 29 ноября 2016 г.

СМИ сообщают, что изначально футболисты «Шапекоэнсе» планировали лететь на игру другим рейсом. Но агентство гражданской авиации Колумбии не выдало на это разрешение. Игрокам пришлось поменять билеты. Опубликован список пассажиров разбившегося самолета.

twit text — Referee MX (@referee_mex) 29 ноября 2016 г.

На борту самолета должно было находиться 23 футболиста «Шапекоэнсе», но один из них с командой не полетел. В списке пассажиров значится и сын бывшего тренера ЦСКА – Андерсон Пайшау. Он работает в тренерском штабе «Шапекоэнсе». Ранее, по сообщениям журналистов, этим самолетом часто пользовались и другие спортсмены. Для полетов на матчи его использовала сборная Аргентины. Недавно именно на этом лайнере аргентинцы летали на игру против сборной Бразилии.

twit text — HISTORIAS DE GOL (@historiasdegol) 29 ноября 2016 г.

В сети есть видео момента крушения самолета с Флайтрадара.

Клуб перекрасил эмблему в траурные цвета.

twit text — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 29 ноября 2016 г.

Болельщики команды собираются на стадионе.

twit text — Pedro Torres Insfrán (@PepiTorres17) 29 ноября 2016 г.

Кадры из больницы. Предполагается, что на фото защитник Алан Рушел. Его привезли в больницу в сознании. Рушел оказался в состоянии рассказать о собственных травмах и беспокоился о своей семье.

twit text — Delusional Jerome (@afc_Jerome) 29 ноября 2016 г.

Клубы и футболисты всего мира активничают в социальных сетях, переживая за случившееся.

twit text — 1. FC Köln (@fckoeln) 29 ноября 2016 г.

На трагедию отреагировал даже РФС.

twit text — РФС (@official_rfs) 29 ноября 2016 г.

Есть и видео из аэропорта, где показаны игроки «Шапекоэнсе» перед полетом.