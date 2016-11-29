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    Крушение самолета с бразильской командой. Главное


    4.6
    Голосов: 11
    29.11.2016 10:30
    В Колумбии разбился самолет, на борту которого находились игроки бразильского клуба «Шапекоэнсе». В катастрофе погибли 76 человек. «Бомбардир» рассказывает обо всех подробностях случившегося.

    В Колумбии потерпел крушение самолет. На борту лайнера находились 72 пассажира и еще девять членов экипажа. Среди них были футболисты команды «Шапекоэнсе», летевшие на матч с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ» в финале Южноамериканского кубка. Матчи отложены на неопределенный срок, а президент конфедерации Алехандро Домингес отправился на место трагедии.

    Подтверждена смерть 76 человек. Среди тех, кто выжил, есть игроки «Шапекоэнсе». Это 27-летний защитник Алан Рушел, а также вратарь Джексон Фольман. Голкипер Маркос Данило скончался в больнице, сообщают колумбийские СМИ. Из выживших называются еще два представителя персонала самолета и журналист.

    «Атлетико Насьональ» уже выразил соболезнования по поводу случившегося.

    СМИ сообщают, что изначально футболисты «Шапекоэнсе» планировали лететь на игру другим рейсом. Но агентство гражданской авиации Колумбии не выдало на это разрешение. Игрокам пришлось поменять билеты. Опубликован список пассажиров разбившегося самолета.

    На борту самолета должно было находиться 23 футболиста «Шапекоэнсе», но один из них с командой не полетел. В списке пассажиров значится и сын бывшего тренера ЦСКА – Андерсон Пайшау. Он работает в тренерском штабе «Шапекоэнсе». Ранее, по сообщениям журналистов, этим самолетом часто пользовались и другие спортсмены. Для полетов на матчи его использовала сборная Аргентины. Недавно именно на этом лайнере аргентинцы летали на игру против сборной Бразилии.

    В сети есть видео момента крушения самолета с Флайтрадара.

    Клуб перекрасил эмблему в траурные цвета.

    Болельщики команды собираются на стадионе.

    Кадры из больницы. Предполагается, что на фото защитник Алан Рушел. Его привезли в больницу в сознании. Рушел оказался в состоянии рассказать о собственных травмах и беспокоился о своей семье.

    Клубы и футболисты всего мира активничают в социальных сетях, переживая за случившееся.

    На трагедию отреагировал даже РФС.

    Есть и видео из аэропорта, где показаны игроки «Шапекоэнсе» перед полетом.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 11
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 30 ноября 2016, 20:13

      здоровья!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 30 ноября 2016, 03:40

      Соболезнование

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 29 ноября 2016, 17:54

      Соболезнования родным и близким.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 29 ноября 2016, 17:45

      Почему новые новости вконтакте ведут на одну и ту же эту страницу?хватит уже,тут трагедия а вам лишь бы побольше переходов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 ноября 2016, 15:31

      Даже нет слов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 29 ноября 2016, 15:15

      И как обычно выяснится, что это чья-то халатность и можно было трагедии избежать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 29 ноября 2016, 15:04

      Мои соболезнования близким погибших людей . . .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 29 ноября 2016, 14:00

      ужас...нет слов...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 29 ноября 2016, 14:00

      Терпения близким! мои соболезнования... это ужасно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 29 ноября 2016, 13:18

      Мои соболезнования((((

      4
      Ответить
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