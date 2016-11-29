Крушение самолета с бразильской командой. Главное

В Колумбии потерпел крушение самолет. На борту лайнера находились 72 пассажира и еще девять членов экипажа. Среди них были футболисты команды «Шапекоэнсе», летевшие на матч с колумбийским клубом «Атлетико Насьональ» в финале Южноамериканского кубка. Матчи отложены на неопределенный срок, а президент конфедерации Алехандро Домингес отправился на место трагедии.

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Подтверждена смерть 76 человек. Среди тех, кто выжил, есть игроки «Шапекоэнсе». Это 27-летний защитник Алан Рушел, а также вратарь Джексон Фольман. Голкипер Маркос Данило скончался в больнице, сообщают колумбийские СМИ. Из выживших называются еще два представителя персонала самолета и журналист.

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«Атлетико Насьональ» уже выразил соболезнования по поводу случившегося.

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СМИ сообщают, что изначально футболисты «Шапекоэнсе» планировали лететь на игру другим рейсом. Но агентство гражданской авиации Колумбии не выдало на это разрешение. Игрокам пришлось поменять билеты. Опубликован список пассажиров разбившегося самолета.

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На борту самолета должно было находиться 23 футболиста «Шапекоэнсе», но один из них с командой не полетел. В списке пассажиров значится и сын бывшего тренера ЦСКА – Андерсон Пайшау. Он работает в тренерском штабе «Шапекоэнсе». Ранее, по сообщениям журналистов, этим самолетом часто пользовались и другие спортсмены. Для полетов на матчи его использовала сборная Аргентины. Недавно именно на этом лайнере аргентинцы летали на игру против сборной Бразилии.

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В сети есть видео момента крушения самолета с Флайтрадара.

Клуб перекрасил эмблему в траурные цвета.

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Болельщики команды собираются на стадионе.

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Кадры из больницы. Предполагается, что на фото защитник Алан Рушел. Его привезли в больницу в сознании. Рушел оказался в состоянии рассказать о собственных травмах и беспокоился о своей семье.

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Клубы и футболисты всего мира активничают в социальных сетях, переживая за случившееся.

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На трагедию отреагировал даже РФС.

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Есть и видео из аэропорта, где показаны игроки «Шапекоэнсе» перед полетом.