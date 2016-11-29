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    В Колумбии разбился самолет с футбольной командой «Шапекоэнсе»

    В Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе».

    Как сообщает Washington Post, 27 игроков, а также журналисты, направлялись в город Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя», который должен был состояться 1 декабря. Всего в самолете, выполнявшем рейс из Боливии, находились 72 пассажира и девять членов экипажа.

    В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» занимает девятую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 09:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +350

      zadira56 29 ноября 2016, 11:32

      Соболезную...

      0
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      Рейтинг: +1205

      inzek 29 ноября 2016, 11:24

      Авиалайнер Avro RJ-85 авиакомпании LAMIA (Línea Aérea Mérida Internacional de aviación) вылетел из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина. На борту был 81 человек (72 пассажира и 9 членов экипажа). Среди пассажиров была футбольная команда Шапекоэнсе, которая 30 ноября 2016 должна была сыграть матч против колумбийского клуба Атлетико Насьональ в рамках Южноамериканского кубка. Крушение произошло в муниципалитете Ла-Уньон департамента Антьокия. Авиационные власти сообщили, что около 10 часов по местному времени (03:00 по Гринвичу) с самолёта поступило сообщение о неисправности электрооборудования.
      Сообщается о 15 выживших: 14 пассажиров и один член экипажа.
      Возможной причиной крушения может быть недостаток топлива.
      Поисково-спасательные работы осложняются плохой видимостью и недавними сильными дождями. Журналисты сообщают о по крайней мере одном выжившем, доставленном в местную больницу.

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 29 ноября 2016, 10:51

      жаль шапок

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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 29 ноября 2016, 10:27

      Очень печально, соболезную.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 29 ноября 2016, 10:03

      Собалезнования. Царство небесное.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 29 ноября 2016, 09:47

      21 век, а все еще падают самолеты. Думали Юнайтед в Мюнхене, это самое печальное событие в футболе, а тут . . . Надеюсь хоть кто то выжил . . .

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 29 ноября 2016, 09:39

      Кошмар! Соболезнования...
      Кто-нибудь знает есть ли и много ли выживших?

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 ноября 2016, 09:26

      Это писец...

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 29 ноября 2016, 09:21

      Соболезнования((

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      Рейтинг: +751

      justozavr 29 ноября 2016, 09:20

      ужас

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