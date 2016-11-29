Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Колумбии разбился самолет с футбольной командой «Шапекоэнсе»

В Колумбии разбился самолет с футбольной командой «Шапекоэнсе»

29 ноября 2016, 09:16
10

В Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе».

Как сообщает Washington Post, 27 игроков, а также журналисты, направлялись в город Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя», который должен был состояться 1 декабря. Всего в самолете, выполнявшем рейс из Боливии, находились 72 пассажира и девять членов экипажа.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия Шапекоэнсе Атлетико Насьональ
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
justozavr
1480400426
ужас
Ответить
acer2003
1480400495
Соболезнования((
Ответить
filosof sparty
1480400799
Это писец...
Ответить
Томь вперёд
1480401555
Кошмар! Соболезнования... Кто-нибудь знает есть ли и много ли выживших?
Ответить
Аристократ Олжик
1480402063
21 век, а все еще падают самолеты. Думали Юнайтед в Мюнхене, это самое печальное событие в футболе, а тут . . . Надеюсь хоть кто то выжил . . .
Ответить
prtcs
1480403004
Собалезнования. Царство небесное.
Ответить
alexandr1205
1480404439
Очень печально, соболезную.
Ответить
himik2-62
1480405868
жаль шапок
Ответить
inzek
1480407885
Авиалайнер Avro RJ-85 авиакомпании LAMIA (Línea Aérea Mérida Internacional de aviación) вылетел из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина. На борту был 81 человек (72 пассажира и 9 членов экипажа). Среди пассажиров была футбольная команда Шапекоэнсе, которая 30 ноября 2016 должна была сыграть матч против колумбийского клуба Атлетико Насьональ в рамках Южноамериканского кубка. Крушение произошло в муниципалитете Ла-Уньон департамента Антьокия. Авиационные власти сообщили, что около 10 часов по местному времени (03:00 по Гринвичу) с самолёта поступило сообщение о неисправности электрооборудования. Сообщается о 15 выживших: 14 пассажиров и один член экипажа. Возможной причиной крушения может быть недостаток топлива. Поисково-спасательные работы осложняются плохой видимостью и недавними сильными дождями. Журналисты сообщают о по крайней мере одном выжившем, доставленном в местную больницу.
Ответить
zadira56
1480408346
Соболезную...
Ответить
Главные новости
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Все новости
Все новости
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
17:17
2
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Сафонов опубликовал пост о победе в Суперкубке УЕФА
16:31
1
«Галатасарай» не продал игрока за 130 миллионов
16:02
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
«Шанхай Шэньхуа» объявил имя преемника Слуцкого
15:18
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Жена Сафонова отреагировала на победу Матвея в Суперкубке УЕФА
14:45
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
14
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+