В Колумбии разбился самолет с футбольной командой «Шапекоэнсе»

В Колумбии потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе».

Как сообщает Washington Post, 27 игроков, а также журналисты, направлялись в город Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя», который должен был состояться 1 декабря. Всего в самолете, выполнявшем рейс из Боливии, находились 72 пассажира и девять членов экипажа.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии «Шапекоэнсе» занимает девятую строчку в турнирной таблице.