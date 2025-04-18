19 апреля на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» «Эшторил» примет одну из самых стабильных команд сезона – «Брагу». Хозяева борются за место в верхней части таблицы, но не могут найти стабильность в обороне. «Брага» же уверенно держится в зоне еврокубков и демонстрирует отличную форму на финише сезона.
«Эшторил»
«Эшторил» занимает 9 место и в целом проводит неплохой сезон, особенно по меркам середняка. Команда забивает регулярно: 13 результативных матчей из последних 15, и 7 голов в 5 последних играх – хороший показатель. Лидером атаки выступает Алехандро Маркес, на счету которого 9 голов в 29 матчах. Тем не менее, проблемной зоной остаeтся оборона: 8 пропущенных в последних 5 матчах и отсутствие сухих матчей с начала марта. В прошлом туре «Эшторил» проиграл «Фамаликану» со счeтом 0:3, что подчeркивает уязвимость защиты.
«Брага»
«Брага» уверенно идeт на 3 позиции, набрав 60 очков. Команда не проигрывает 5 матчей подряд, при этом стабильно забивая в каждой игре. В последних 5 турах – 9 мячей, а общее количество голов в сезоне делает еe одной из самых результативных в лиге. Ключевой игрок – Рикарду Орта, у которого 11 голов в 43 матчах. Однако «Брага» не отличается безупречной обороной: 3 пропущенных мяча за 3 последних игры, что создаeт пространство для соперников. Тем не менее, в атаке команда остаeтся грозной и демонстрирует стабильность.
Факты о командах:
«Эшторил»
- Забивает в 13 из 15 последних матчей
- В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
«Брага»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 последних матчах
- Забивает в 7 последних матчах
Прогноз на матч «Эшторил» – «Брага»
На фоне нестабильной игры «Эшторила» в обороне и мощной атакующей линии «Браги» логично ожидать результативного матча. Хозяева традиционно хорошо играют на своeм поле и почти всегда забивают, но редко уходят с него без пропущенного. «Брага» же в отличной форме, уверенно борется за попадание в Лигу чемпионов и выглядит фаворитом. Ставка на победу гостей выглядит оправданной, но также стоит рассмотреть вариант с голами от обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Браги» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Браги» больше 1.5 – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95