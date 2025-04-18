19 апреля на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» «Эшторил» примет одну из самых стабильных команд сезона – «Брагу». Хозяева борются за место в верхней части таблицы, но не могут найти стабильность в обороне. «Брага» же уверенно держится в зоне еврокубков и демонстрирует отличную форму на финише сезона.

«Эшторил»

«Эшторил» занимает 9 место и в целом проводит неплохой сезон, особенно по меркам середняка. Команда забивает регулярно: 13 результативных матчей из последних 15, и 7 голов в 5 последних играх – хороший показатель. Лидером атаки выступает Алехандро Маркес, на счету которого 9 голов в 29 матчах. Тем не менее, проблемной зоной остаeтся оборона: 8 пропущенных в последних 5 матчах и отсутствие сухих матчей с начала марта. В прошлом туре «Эшторил» проиграл «Фамаликану» со счeтом 0:3, что подчeркивает уязвимость защиты.

«Брага»

«Брага» уверенно идeт на 3 позиции, набрав 60 очков. Команда не проигрывает 5 матчей подряд, при этом стабильно забивая в каждой игре. В последних 5 турах – 9 мячей, а общее количество голов в сезоне делает еe одной из самых результативных в лиге. Ключевой игрок – Рикарду Орта, у которого 11 голов в 43 матчах. Однако «Брага» не отличается безупречной обороной: 3 пропущенных мяча за 3 последних игры, что создаeт пространство для соперников. Тем не менее, в атаке команда остаeтся грозной и демонстрирует стабильность.

Факты о командах:

«Эшторил»

Забивает в 13 из 15 последних матчей

В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

«Брага»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах

Личные встречи 15% (3) 15% (3) 70% (14) 14 Забитых мячей 46 0.7 В среднем за матч 2.3 2:1 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 0:6 Самая крупная ничья: 2:2 Португалия. Примейра, 30 тур Эшторил 0 : 2 Брага Португалия. Примейра, 13 тур Брага 2 : 2 Эшторил Португалия. Примейра, 29 тур Эшторил 0 : 1 Брага Португалия. Примейра, 12 тур Брага 3 : 1 Эшторил Португалия. Примейра, 27 тур Брага 4 : 1 Эшторил Португалия. Примейра, 10 тур Эшторил 0 : 2 Брага Португалия. Примейра, 30 тур Эшторил 0 : 0 Брага Португалия. Примейра, 13 тур Брага 2 : 0 Эшторил Португалия. Примейра, 25 тур Эшторил 0 : 6 Брага Португалия. Примейра, 8 тур Брага 6 : 0 Эшторил Португалия. Примейра, 20 тур Брага 1 : 1 Эшторил Португалия. Примейра, 3 тур Эшторил 1 : 3 Брага Португалия. Примейра, 21 тур Брага 2 : 0 Эшторил Португалия. Примейра, 4 тур Эшторил 1 : 0 Брага Португалия. Примейра, 20 тур Эшторил 0 : 2 Брага Португалия. Примейра, 3 тур Брага 2 : 1 Эшторил Португалия. Высшая лига, 19 тур Эшторил 2 : 1 Брага Португалия. Высшая лига, 4 тур Брага 3 : 2 Эшторил Португалия. Высшая лига, 27 тур Эшторил 2 : 1 Брага Португалия. Высшая лига, 12 тур Брага 3 : 0 Эшторил

Прогноз на матч «Эшторил» – «Брага»

На фоне нестабильной игры «Эшторила» в обороне и мощной атакующей линии «Браги» логично ожидать результативного матча. Хозяева традиционно хорошо играют на своeм поле и почти всегда забивают, но редко уходят с него без пропущенного. «Брага» же в отличной форме, уверенно борется за попадание в Лигу чемпионов и выглядит фаворитом. Ставка на победу гостей выглядит оправданной, но также стоит рассмотреть вариант с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки: