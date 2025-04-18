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«Эшторил» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.75

18 апреля 2025 15:49
Эшторил - Брага
19 апр. 2025, суббота 20:00 | Португалия. Примейра, 30 тур
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1.75
Победа «Браги» – коэффициент 1.75
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19 апреля на стадионе «Антониу Коимбра да Мота» «Эшторил» примет одну из самых стабильных команд сезона – «Брагу». Хозяева борются за место в верхней части таблицы, но не могут найти стабильность в обороне. «Брага» же уверенно держится в зоне еврокубков и демонстрирует отличную форму на финише сезона.

«Эшторил»

«Эшторил» занимает 9 место и в целом проводит неплохой сезон, особенно по меркам середняка. Команда забивает регулярно: 13 результативных матчей из последних 15, и 7 голов в 5 последних играх – хороший показатель. Лидером атаки выступает Алехандро Маркес, на счету которого 9 голов в 29 матчах. Тем не менее, проблемной зоной остаeтся оборона: 8 пропущенных в последних 5 матчах и отсутствие сухих матчей с начала марта. В прошлом туре «Эшторил» проиграл «Фамаликану» со счeтом 0:3, что подчeркивает уязвимость защиты.

«Брага»

«Брага» уверенно идeт на 3 позиции, набрав 60 очков. Команда не проигрывает 5 матчей подряд, при этом стабильно забивая в каждой игре. В последних 5 турах – 9 мячей, а общее количество голов в сезоне делает еe одной из самых результативных в лиге. Ключевой игрок – Рикарду Орта, у которого 11 голов в 43 матчах. Однако «Брага» не отличается безупречной обороной: 3 пропущенных мяча за 3 последних игры, что создаeт пространство для соперников. Тем не менее, в атаке команда остаeтся грозной и демонстрирует стабильность.

Факты о командах:

«Эшторил»

  • Забивает в 13 из 15 последних матчей
  • В среднем 1.40 гола за матч в атаке, 1.60 – в защите (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

«Брага»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 0.60 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах

Личные встречи
15% (3)
15% (3)
70% (14)
14
Забитых мячей
46
0.7
В среднем за матч
2.3
2:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  0:6
Самая крупная ничья:  2:2
Португалия. Примейра, 30 тур
Эшторил
0 : 2
19.04.2025
Брага
Португалия. Примейра, 13 тур
Брага
2 : 2
06.12.2024
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Португалия. Примейра, 29 тур
Эшторил
0 : 1
13.04.2024
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
3 : 1
03.12.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 27 тур
Брага
4 : 1
08.04.2023
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Эшторил
0 : 2
22.10.2022
Брага
Португалия. Примейра, 30 тур
Эшторил
0 : 0
18.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 13 тур
Брага
2 : 0
05.12.2021
Эшторил
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
0 : 6
03.03.2018
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Брага
6 : 0
01.10.2017
Эшторил
Португалия. Примейра, 20 тур
Брага
1 : 1
07.02.2017
Эшторил
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
1 : 3
27.08.2016
Брага
Португалия. Примейра, 21 тур
Брага
2 : 0
09.02.2016
Эшторил
Португалия. Примейра, 4 тур
Эшторил
1 : 0
12.09.2015
Брага
Португалия. Примейра, 20 тур
Эшторил
0 : 2
08.02.2015
Брага
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
2 : 1
30.08.2014
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 19 тур
Эшторил
2 : 1
17.02.2014
Брага
Португалия. Высшая лига, 4 тур
Брага
3 : 2
15.09.2013
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Эшторил
2 : 1
26.04.2013
Брага
Португалия. Высшая лига, 12 тур
Брага
3 : 0
16.12.2012
Эшторил
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Прогноз на матч «Эшторил» – «Брага»

На фоне нестабильной игры «Эшторила» в обороне и мощной атакующей линии «Браги» логично ожидать результативного матча. Хозяева традиционно хорошо играют на своeм поле и почти всегда забивают, но редко уходят с него без пропущенного. «Брага» же в отличной форме, уверенно борется за попадание в Лигу чемпионов и выглядит фаворитом. Ставка на победу гостей выглядит оправданной, но также стоит рассмотреть вариант с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Браги» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Браги» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.75
Победа «Браги» – коэффициент 1.75
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Автор: Ланьков Роман
Португалия. Примейра Брага Эшторил
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