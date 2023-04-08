Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Эшторил
Брага - Эшторил: обзор матча 08 апреля 2023
Брага
08.04.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 27 тур
4 : 1
Завершен
Эшторил
17'
А. Руис
70'
Пицци
80'
Ю. Медейрос (П)
90+4'
Д. Мендес
48'
К. Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Эшторил
ГОЛ! 4:1!
Д. Мендес
Пас отдал
С. Банза
90'
+4
85'
Замена
Р. Мартиньш
️️️️
Т. Гувейя
85'
Замена
J. Gamboa
️️️️
М. Ндиайе
Замена
С. Банза
️️️️
А. Руис
83'
Замена
А. Джало
️️️️
Ю. Медейрос
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ю. Медейрос
80'
Желтая карточка
А. Руис
78'
77'
Замена
Р. Гитан
️️️️
К. Эдуардо
75'
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
Замена
Д. Мендес
️️️️
Брума
74'
Замена
А. Каштру
️️️️
К. Борха
74'
ГОЛ! 2:1!
Пицци
Пас отдал
В. Гомес
70'
60'
Замена
Кассиано
️️️️
А. Маркес
Замена
Пицци
️️️️
А. Орта
59'
48'
ГОЛ! 1:1!
К. Эдуардо
Пас отдал
Ч. Жеральдеш
Желтая карточка
Р. Орта
47'
46'
Желтая карточка
Т. Араужо
Желтая карточка
А. Орта
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Руис
Пас отдал
Брума
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
77
Брума
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
12
Чику Жеральдеш
АП
33
Жоау Маркеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Брага
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
21
Пицци
АП
8
Андре Каштру
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
16
João Gamboa
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
90
Кассиано
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
4-2-2-2
1
Матеус
26
Борха
3
Тормена
4
Ниакате
2
Гомес
6
Орта
73
Мусрати
77
Брума
21
Орта
9
Руис
45
Медейрос
3-1-3-3
99
Фигейра
23
Альвару
5
Виталь
18
Дело
19
Ндиайе
7
Гувейя
33
Маркеш
12
Жеральдеш
20
Араужо
96
Эдуардо
9
Маркес
77
Брума
2
Мендес
2
Мендес
77
Брума
6
Орта
21
Пицци
21
Пицци
6
Орта
26
Борха
8
Каштру
8
Каштру
26
Борха
45
Медейрос
25
Джало
25
Джало
45
Медейрос
9
Руис
24
Банза
24
Банза
9
Руис
19
Ндиайе
16
16
19
Ндиайе
96
Эдуардо
99
Гитан
99
Гитан
96
Эдуардо
7
Гувейя
7
Мартиньш
7
Мартиньш
7
Гувейя
9
Маркес
90
Кассиано
90
Кассиано
9
Маркес
Остались в запасе
Брага
Эшторил
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Брага - Эшторил
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
Эшторил
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+