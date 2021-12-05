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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Эшторил
Брага - Эшторил: обзор матча 05 декабря 2021
Брага
05.12.2021, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 13 тур
2 : 0
Завершен
Эшторил
34'
Р. Орта
39'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Эшторил
Желтая карточка
Ф. Силва
90'
+6
Замена
Л. Пиазон
️️️️
Р. Орта
85'
82'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Ж. Горби
81'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Я. Коуто
76'
Замена
Шикинью
️️️️
А. Орта
76'
74'
Замена
D. Bruno
️️️️
К. Сория
71'
Желтая карточка
Р. Бару
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Витинья
71'
Замена
Ж. Горби
️️️️
Ю. Медейрос
71'
Вторая желтая
Л. Минейро
65'
62'
Замена
A. Clóvis
️️️️
Р. Фонте
62'
Замена
Р. Бару
️️️️
Ч. Жеральдеш
62'
Замена
Шикинью
️️️️
Шавьер
57'
Желтая карточка
К. Сория
49'
Желтая карточка
Р. Фонте
ГОЛ! 2:0!
Р. Орта
Пас отдал
Ю. Медейрос
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
Пас отдал
Витинья
34'
Пенальти не реализован!
Р. Орта
24'
Желтая карточка
Л. Минейро
20'
Желтая карточка
Р. Силва
15'
Желтая карточка
Витинья
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
10
Андре Франку
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
12
Лукас Пиазон
АП
22
Шикинью
АП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Шикинью
ЦП
33
André Clóvis
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Матеус
15
Оливейра
2
Лейте
34
Силва
74
Моура
30
Минейро
27
Коуто
6
Орта
21
Орта
9
Витинья
45
Медейрос
4-2-4
12
Силва
3
Вильям
31
Жоаозиньо
30
Сория
5
Феррарези
32
Розье
12
Жеральдеш
16
Шавьер
10
Франку
11
Гомес
17
Фонте
27
Коуто
70
Силва
70
Силва
27
Коуто
45
Медейрос
29
Горби
29
Горби
45
Медейрос
21
Орта
12
Пиазон
12
Пиазон
21
Орта
6
Орта
22
Шикинью
22
Шикинью
6
Орта
9
Витинья
9
Гонсалес
9
Гонсалес
9
Витинья
30
Сория
22
22
30
Сория
11
Гомес
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
11
Гомес
12
Жеральдеш
28
Бару
28
Бару
12
Жеральдеш
16
Шавьер
10
Шикинью
10
Шикинью
16
Шавьер
17
Фонте
33
33
17
Фонте
Остались в запасе
Брага
Эшторил
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
15
Родригу Валенте
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Брага - Эшторил
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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