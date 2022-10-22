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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Брага
Эшторил - Брага: обзор матча 22 октября 2022
Эшторил
22.10.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 2
Завершен
Брага
10'
А. Мусрати
31'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эшторил - Брага
Желтая карточка
Ж. Карлос
90'
+1
90'
Замена
У. Рачич
️️️️
Ю. Медейрос
90'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
88'
Желтая карточка
Р. Гомеш
Желтая карточка
М. Ндиайе
82'
75'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
А. Руис
Замена
Г. Эстевеш
️️️️
Жоаозиньо
64'
Замена
Т. Араужо
️️️️
Эрисон
63'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Р. Мартиньш
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
Витинья
Пас отдал
Р. Орта
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Мусрати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
19
Сержинью
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
99
Эрисон
ЦФ
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Витинья
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
11
Деле
ЛВ
18
Шакил Дело
ЦП
19
Мор Ндиайе
ЦП
20
Жоао Карлос
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Симон Банза
ЦФ
4-3-1-2
99
Фигейра
44
Африко
23
Альвару
31
Жоаозиньо
22
Сантуш
19
Сержинью
17
Леа Силики
32
Розье
12
Карвалью
7
Мартиньш
99
Эрисон
4-1-2-3
1
Матеус
70
Силва
15
Оливейра
6
Секейра
3
Тормена
73
Мусрати
8
Каштру
21
Орта
9
Руис
45
Медейрос
9
Витинья
31
Жоаозиньо
20
Эстевеш
20
Эстевеш
31
Жоаозиньо
7
Мартиньш
20
Карлос
20
Карлос
7
Мартиньш
99
Эрисон
20
Араужо
20
Араужо
99
Эрисон
45
Медейрос
10
Рачич
10
Рачич
45
Медейрос
9
Руис
21
Гомеш
21
Гомеш
9
Руис
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
Остались в запасе
Эшторил
Брага
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦП
19
Мор Ндиайе
ЦП
11
Деле
ЛВ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦП
19
Мор Ндиайе
ЦП
11
Деле
ЛВ
7
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Эшторил - Брага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
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