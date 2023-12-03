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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Эшторил
Брага - Эшторил: обзор матча 03 декабря 2023
Брага
03.12.2023, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 12 тур
3 : 1
Завершен
Эшторил
30'
Р. Орта
50'
С. Банза
90'
М. Карне (АГ)
24'
Р. Гитан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Эшторил
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Карне
90'
86'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Р. Гитан
86'
Замена
К. Куандреди
️️️️
Ж. Маркеш
Замена
А. Руис
️️️️
С. Банза
86'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Р. Орта
86'
79'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Т. Араужо
Желтая карточка
Ж. Моутинью
76'
Замена
Брума
️️️️
А. Джало
76'
69'
Замена
Р. Парра
️️️️
V. Feltes
69'
Замена
Кассиано
️️️️
А. Маркес
67'
Желтая карточка
V. Feltes
Замена
А. Орта
️️️️
Пицци
63'
ГОЛ! 2:1!
С. Банза
50'
42'
Желтая карточка
В. Пина
ГОЛ! 1:1!
Р. Орта
Пас отдал
Пицци
30'
Желтая карточка
Ж. Фонте
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гитан
Пас отдал
Д. Холсгров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Пицци
АП
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
(К)
ЦЗ
20
Вагнер Пина
ЦЗ
4
Volnei Feltes
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
77
Брума
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
6
Alex Soares
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Матеус
26
Борха
6
Фонте
4
Саатджи
2
Гомес
6
Карвальо
8
Моутинью
21
Орта
21
Пицци
25
Джало
24
Банза
4-1-3-2
31
Карне
5
Виталь
20
Пина
4
23
Альвару
10
Холсгров
99
Гитан
33
Маркеш
18
Фернандеш
20
Араужо
9
Маркес
21
Пицци
6
Орта
6
Орта
21
Пицци
25
Джало
77
Брума
77
Брума
25
Джало
21
Орта
9
Лопеш
9
Лопеш
21
Орта
24
Банза
9
Руис
9
Руис
24
Банза
4
36
Парра
36
Парра
4
33
Маркеш
88
Куандреди
88
Куандреди
33
Маркеш
20
Араужо
19
Тавареш
19
Тавареш
20
Араужо
99
Гитан
20
Карлос
20
Карлос
99
Гитан
9
Маркес
90
Кассиано
90
Кассиано
9
Маркес
Остались в запасе
Брага
Эшторил
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
17
Родриго Саласар
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
17
Родриго Саласар
АП
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
7
Родригу Мартиньш
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Брага - Эшторил
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Бруну Виейра
Стадион:
Брага Мунисипаль
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