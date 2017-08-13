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    «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Эшторила»

    Нападающий «Эшторила» Клебер может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации источника, представитель московского клуба посетил матч 1-го тура чемпионата Португалии против «Порту» (0:4), где просмотрел 27-летнего бразильца и остался доволен его игрой.

    В ближайшее время железнодорожники сделают официальное предложение о покупке футболиста.

    В прошлом сезоне Клебер провел за «Эшторил» в Примейре 26 матчей, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Record

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    13.08.2017 12:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      TRITON41 13 августа 2017, 13:31

      Чё они постоянно интересуются нападающими,которые забивают по 8 мячей за весь чемпионат?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > TRITON41 13 августа 2017, 14:05

      а кем еще? Хенти у нас был, который дофига забивал в словении... а в Португалии 8 мячей нормальная результативность! если глянуть списки бомбардиров то можно увидеть, что в первой пятерке бомбардиров толкьо игроки Спортинга, Порту да Бенфики, который за сезон всяким днищам кладут по 70-80 мячей и их игроки в Россию нифига не поедут, это игроки мирового уровня... а вот уже после этой 5-рки идут остальные добротные игроки из середняков и лучший из них забил 11 мячей только(у Клебера 8) так что это не плохой результат для напа из клуба середняка при том, что по игре он реально неплох... типаж как у Ари, быстрый, способный и передачу отдать и открыться и головой забить...
      P/s у Ари до перехода в Локо статистика была такая же... максимум 10 мячей забивал за сезон в среднем 6-8, но его тов се хвалят за активную игру!

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