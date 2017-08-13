«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Эшторила»

Нападающий «Эшторила» Клебер может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации источника, представитель московского клуба посетил матч 1-го тура чемпионата Португалии против «Порту» (0:4), где просмотрел 27-летнего бразильца и остался доволен его игрой.

В ближайшее время железнодорожники сделают официальное предложение о покупке футболиста.

В прошлом сезоне Клебер провел за «Эшторил» в Примейре 26 матчей, забив восемь голов и отдав три результативные передачи.