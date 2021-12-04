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Аугсбург - Бохум
Аугсбург - Бохум: обзор матча 04 декабря 2021
Аугсбург
04.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Бохум
58'
М. Грегоритч
86'
Д. Калиджиури (П)
23'
С. Полтер
40'
Г. Хольтманн
45+2'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бохум
89'
Замена
М. Ляйтш
️️️️
Э. Реджбечай
88'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Калиджиури
86'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Р. Варгас
80'
Замена
С. Кордова
️️️️
А. Хан
80'
79'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Г. Хольтманн
79'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Полтер
79'
Замена
Р. Теше
️️️️
Э. Левен
62'
Замена
М. Пантович
️️️️
Т. Асано
ГОЛ! 1:3!
М. Грегоритч
58'
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Майер
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:3!
С. Полтер
Пас отдал
Э. Левен
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Зекири
41'
40'
ГОЛ! 0:2!
Г. Хольтманн
36'
Желтая карточка
Д. Соарес
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Р. Фрамбергер
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Полтер
Пас отдал
Г. Хольтманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
16
Серхио Кордова
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Бохум
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Роберт Теше
ЦП
27
Милош Пантович
АП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
34
Пауль Граве
ЦФ
4-2-3-1
12
Гикевич
57
Иаго
20
Гумни
3
Винтер
32
Фрамбергер
6
Дорш
10
Майер
11
Варгас
28
Хан
20
Калиджиури
9
Зекири
4-1-2-2-1
21
Эссер
3
Стафилидис
15
Машович
24
Лампропулос
3
Соарес
8
Лосилла
37
Реджбечай
23
Левен
29
Асано
17
Хольтманн
91
Полтер
10
Майер
30
Моравек
30
Моравек
10
Майер
32
Фрамбергер
97
Йенсен
97
Йенсен
32
Фрамбергер
28
Хан
16
Кордова
16
Кордова
28
Хан
11
Варгас
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
11
Варгас
9
Зекири
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Зекири
37
Реджбечай
5
Ляйтш
5
Ляйтш
37
Реджбечай
23
Левен
8
Теше
8
Теше
23
Левен
29
Асано
27
Пантович
27
Пантович
29
Асано
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
91
Полтер
35
Ганвула
35
Ганвула
91
Полтер
Остались в запасе
Аугсбург
Бохум
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
34
Пауль Граве
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
34
Пауль Граве
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Аугсбург - Бохум
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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