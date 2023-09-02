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Аугсбург - Бохум
Аугсбург - Бохум: обзор матча 02 сентября 2023
Аугсбург
02.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Бохум
35'
Д. Бельо
62'
Э. Демирович
45+3'
Т. Асано
64'
Т. Асано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Бохум
90'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Бернардо
Замена
А. Майер
️️️️
Д. Бельо
87'
81'
Замена
М. Брошински
️️️️
Т. Асано
81'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
М. Беро
Замена
Р. Гумни
️️️️
А. Энгелс
78'
Замена
Т. Брайтхаупт
️️️️
Э. Реджбечай
78'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Варгас
78'
71'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Ф. Хофманн
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Ф. Тиц
66'
64'
ГОЛ! 2:2!
Т. Асано
Пас отдал
К. Штегер
ГОЛ! 2:1!
Э. Демирович
62'
48'
Желтая карточка
Ф. Пасслак
46'
Желтая карточка
М. Беро
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Т. Асано
Пас отдал
Ф. Хофманн
Желтая карточка
Э. Реджбечай
44'
Желтая карточка
М. Педерсен
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бельо
Пас отдал
Э. Демирович
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Дамен
22
Педерсен
2
Удуохай
5
Бауэр
6
Дорш
7
Энгелс
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Тиц
9
Демирович
9
Бельо
3-3-1-2-1
1
Риман
15
Машович
18
Ордец
13
Бернардо
25
Пасслак
8
Лосилла
32
Виттек
22
Беро
29
Асано
7
Штегер
33
Хофманн
7
Энгелс
20
Гумни
20
Гумни
7
Энгелс
37
Реджбечай
18
Брайтхаупт
18
Брайтхаупт
37
Реджбечай
9
Бельо
10
Майер
10
Майер
9
Бельо
9
Тиц
97
Йенсен
97
Йенсен
9
Тиц
11
Варгас
7
Кардона
7
Кардона
11
Варгас
13
Бернардо
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
13
Бернардо
22
Беро
10
Дашнер
10
Дашнер
22
Беро
33
Хофманн
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
29
Асано
9
Брошински
9
Брошински
29
Асано
Остались в запасе
Аугсбург
Бохум
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Энрико Маасен
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Аугсбург - Бохум
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
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