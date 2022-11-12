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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бохум
Аугсбург - Бохум: обзор матча 12 ноября 2022
Аугсбург
12.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Бохум
58'
К. Антви-Адджей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Бохум
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Осеи-Туту
Желтая карточка
М. Бериша
90'
+1
82'
Замена
С. Джанко
️️️️
К. Гамбоа
82'
Замена
Э. Машович
️️️️
К. Штегер
Замена
Л. Петков
️️️️
Р. Варгас
77'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Э. Реджбечай
77'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Р. Оксфорд
76'
73'
Замена
П. Остерхаге
️️️️
К. Стафилидис
73'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
К. Антви-Адджей
64'
Замена
Ф. Ферстер
️️️️
С. Цоллер
Пенальти не реализован!
М. Бериша
61'
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Антви-Адджей
Пас отдал
К. Стафилидис
Замена
А. Майер
️️️️
К. Груэсо
30'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Д. Гаувелеув
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Арне Майер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
25
Лукас Петков
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-2-2-3
12
Гикевич
39
Оксфорд
14
Гаувелеув
2
Удуохай
57
Иаго
20
Гумни
37
Реджбечай
11
Груэсо
20
Бериша
9
Демирович
7
Нидерлехнер
3-3-2-2
1
Риман
3
Соарес
24
Лампропулос
18
Ордец
2
Гамбоа
8
Лосилла
3
Стафилидис
7
Штегер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
6
Цоллер
39
Оксфорд
5
Бауэр
5
Бауэр
39
Оксфорд
37
Реджбечай
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
37
Реджбечай
11
Груэсо
10
Майер
10
Майер
11
Груэсо
14
Гаувелеув
11
Варгас
11
Варгас
14
Гаувелеув
Варгас
25
Петков
25
Петков
Варгас
7
Штегер
15
Машович
15
Машович
7
Штегер
2
Гамбоа
17
Джанко
17
Джанко
2
Гамбоа
3
Стафилидис
6
Остерхаге
6
Остерхаге
3
Стафилидис
6
Цоллер
10
Ферстер
10
Ферстер
6
Цоллер
18
Антви-Адджей
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
18
Антви-Адджей
Остались в запасе
Аугсбург
Бохум
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Аугсбург - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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