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Бундеслига 2026/2027
Бохум - Аугсбург
Бохум - Аугсбург: обзор матча 13 мая 2023
Бохум
13.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 2
Завершен
Аугсбург
2'
К. Антви-Адджей
59'
Д. Гаувелеув (АГ)
62'
А. Лосилла
29'
А. Майер
85'
К. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Аугсбург
Желтая карточка
М. Риман
90'
+4
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Д. Хайнц
89'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
Ф. Ферстер
89'
85'
ГОЛ! 3:2!
К. Йебоа
Пас отдал
Д. Бельо
83'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Э. Реджбечай
78'
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Майер
Замена
С. Цоллер
️️️️
Т. Асано
77'
76'
Желтая карточка
Р. Гумни
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Антви-Адджей
76'
68'
Замена
И. Кардона
️️️️
М. Бериша
68'
Замена
Р. Гумни
️️️️
М. Бауэр
ГОЛ! 3:1!
А. Лосилла
Пас отдал
Ф. Ферстер
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Гаувелеув
59'
Желтая карточка
Ф. Хофманн
50'
Замена
К. Штегер
️️️️
К. Стафилидис
36'
32'
Желтая карточка
М. Бауэр
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Майер
Пас отдал
Д. Бельо
Желтая карточка
К. Стафилидис
4'
ГОЛ! 1:0!
К. Антви-Адджей
Пас отдал
Ф. Хофманн
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
7
Кевин Штегер
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-3-3-1
1
Риман
18
Ордец
15
Машович
3
Хайнц
3
Стафилидис
8
Лосилла
17
Джанко
18
Антви-Адджей
10
Ферстер
29
Асано
33
Хофманн
4-2-1-3
40
Коубек
14
Гаувелеув
2
Удуохай
5
Бауэр
22
Педерсен
10
Майер
6
Дорш
37
Реджбечай
20
Бериша
9
Бельо
9
Демирович
10
Ферстер
24
Лампропулос
24
Лампропулос
10
Ферстер
3
Хайнц
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
3
Хайнц
3
Стафилидис
7
Штегер
7
Штегер
3
Стафилидис
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
29
Асано
6
Цоллер
6
Цоллер
29
Асано
37
Реджбечай
12
Вейга
12
Вейга
37
Реджбечай
5
Бауэр
20
Гумни
20
Гумни
5
Бауэр
10
Майер
9
Йебоа
9
Йебоа
10
Майер
20
Бериша
7
Кардона
7
Кардона
20
Бериша
Остались в запасе
Бохум
Аугсбург
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Бохум - Аугсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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