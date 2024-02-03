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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Аугсбург
Бохум - Аугсбург: обзор матча 03 февраля 2024
Бохум
03.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
33'
М. Брошински
90+1'
Э. Демирович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Аугсбург
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Беро
90'
+3
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Демирович
81'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Р. Варгас
81'
Замена
А. Майер
️️️️
К. Якич
Замена
М. Виттек
️️️️
М. Брошински
79'
Желтая карточка
П. Остерхаге
76'
70'
Желтая карточка
К. Якич
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
К. Штегер
68'
Замена
М. Квартенг
️️️️
К. Антви-Адджей
68'
68'
Замена
С. Михель
️️️️
Ф. Йенсен
68'
Замена
А. Энгелс
️️️️
Э. Реджбечай
60'
Замена
П. Бьель
️️️️
Ф. Тиц
Желтая карточка
Т. Оэрман
45'
+4
Желтая карточка
М. Брошински
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Брошински
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Тим Оэрман
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Эрмедин Демирович
(К)
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
11
Свен Михель
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
15
Оэрман
15
Машович
18
Ордец
13
Бернардо
8
Лосилла
6
Остерхаге
22
Беро
18
Антви-Адджей
7
Штегер
9
Брошински
4-1-1-2-2
1
Дамен
43
Мбабу
14
Гаувелеув
2
Удуохай
57
Иаго
18
Якич
37
Реджбечай
97
Йенсен
11
Варгас
9
Тиц
9
Демирович
9
Брошински
32
Виттек
32
Виттек
9
Брошински
7
Штегер
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
7
Штегер
18
Антви-Адджей
10
Квартенг
10
Квартенг
18
Антви-Адджей
22
Беро
33
Хофманн
33
Хофманн
22
Беро
11
Варгас
22
Педерсен
22
Педерсен
11
Варгас
18
Якич
10
Майер
10
Майер
18
Якич
37
Реджбечай
7
Энгелс
7
Энгелс
37
Реджбечай
9
Тиц
16
Бьель
16
Бьель
9
Тиц
97
Йенсен
11
Михель
11
Михель
97
Йенсен
Остались в запасе
Бохум
Аугсбург
23
Никлас Тиде
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Бохум - Аугсбург
3
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
17
14
Офсайды
3
3
Количество передач
375
368
Сейвы
2
3
Точность передач %
63
62
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.68
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Иттрих
(Гамбург)
Стадион:
Рурштадион
Посещаемость:
24500 из 31328 зрителей (78%)
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