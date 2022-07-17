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    Джесс Торуп

    Тренер
    Имя Джесс
    Фамилия Торуп
    Команда Копенгаген
    Гражданство Дания
    Дата рождения 21 февраля 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Силькеборг 0 : 3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    26.02.2023 Копенгаген 1 : 0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    05.03.2023 Копенгаген 7 : 0 Оденсе Дания. Суперлига, 20 тур
    12.03.2023 Хорсенс 1 : 4 Копенгаген Дания. Суперлига, 21 тур
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