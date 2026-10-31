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Генк
Джесс Торуп
Статистика
Джесс Торуп - статистика
Генк
Дания
21 февраля 1970 (56)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
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Команда
И
В
П
Н
Генк
10
4
3
3
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Генк
1 : 1
13.09.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
06.09.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Генк
4 : 0
28.08.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
4 : 4
22.08.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Генк
3 : 2
15.08.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.08.2026
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