Джесс Торуп - статистика
Тренер
|Имя
|Джесс
|Фамилия
|Торуп
|Команда
|Копенгаген
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|21 февраля 1970
|Имя
|Джесс
|Фамилия
|Торуп
|Команда
|Копенгаген
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|21 февраля 1970
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Копенгаген
|2 : 1
|Виборг
|Дания. Суперлига, 22 тур
|02.04.2023
|Копенгаген
|2 : 1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 1 тур
|10.04.2023
|Рандерс
|1 : 0
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Копенгаген
|32
|14
|7
|11
|Дата
|Матч
|17.07.2022
|Копенгаген
|0 : 1
|Хорсенс
|24.07.2022
|Ольборг
|1 : 3
|Копенгаген
|31.07.2022
|Виборг
|4 : 2
|Копенгаген
|07.08.2022
|Копенгаген
|4 : 1
|Брондбю
|12.08.2022
|Копенгаген
|1 : 3
|Рандерс
|19.08.2022
|Люнгбю
|0 : 3
|Копенгаген
|28.08.2022
|Нордшелланд
|3 : 1
|Копенгаген
|02.09.2022
|Копенгаген
|1 : 0
|Силькеборг
|10.09.2022
|Оденсе
|2 : 1
|Копенгаген
|18.09.2022
|Мидтьюлланд
|2 : 1
|Копенгаген
|02.10.2022
|Копенгаген
|1 : 0
|Орхус
|08.10.2022
|Копенгаген
|1 : 1
|Нордшелланд
|16.10.2022
|Брондбю
|1 : 1
|Копенгаген
|22.10.2022
|Копенгаген
|1 : 1
|Мидтьюлланд
|29.10.2022
|Рандерс
|0 : 2
|Копенгаген
|06.11.2022
|Копенгаген
|3 : 0
|Люнгбю
|13.11.2022
|Орхус
|0 : 2
|Копенгаген
|19.02.2023
|Силькеборг
|0 : 3
|Копенгаген
|26.02.2023
|Копенгаген
|1 : 0
|Ольборг
|05.03.2023
|Копенгаген
|7 : 0
|Оденсе
|12.03.2023
|Хорсенс
|1 : 4
|Копенгаген
|19.03.2023
|Копенгаген
|2 : 1
|Виборг
|02.04.2023
|Копенгаген
|2 : 1
|Нордшелланд
|10.04.2023
|Рандерс
|1 : 0
|Копенгаген
|16.04.2023
|Копенгаген
|0 : 0
|Виборг
|23.04.2023
|Орхус
|0 : 0
|Копенгаген
|30.04.2023
|Копенгаген
|0 : 0
|Брондбю
|08.05.2023
|Нордшелланд
|0 : 0
|Копенгаген
|14.05.2023
|Брондбю
|0 : 0
|Копенгаген
|21.05.2023
|Копенгаген
|0 : 0
|Орхус
|29.05.2023
|Виборг
|0 : 0
|Копенгаген
|04.06.2023
|Копенгаген
|0 : 0
|Рандерс