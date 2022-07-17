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    Джесс Торуп - статистика

    Тренер
    Имя Джесс
    Фамилия Торуп
    Команда Копенгаген
    Гражданство Дания
    Дата рождения 21 февраля 1970
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Копенгаген 2 : 1 Виборг Дания. Суперлига, 22 тур
    02.04.2023 Копенгаген 2 : 1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 1 тур
    10.04.2023 Рандерс 1 : 0 Копенгаген Дания. Суперлига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Копенгаген 32 14 7 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Копенгаген 0 : 1 Хорсенс
    24.07.2022 Ольборг 1 : 3 Копенгаген
    31.07.2022 Виборг 4 : 2 Копенгаген
    07.08.2022 Копенгаген 4 : 1 Брондбю
    12.08.2022 Копенгаген 1 : 3 Рандерс
    19.08.2022 Люнгбю 0 : 3 Копенгаген
    28.08.2022 Нордшелланд 3 : 1 Копенгаген
    02.09.2022 Копенгаген 1 : 0 Силькеборг
    10.09.2022 Оденсе 2 : 1 Копенгаген
    18.09.2022 Мидтьюлланд 2 : 1 Копенгаген
    02.10.2022 Копенгаген 1 : 0 Орхус
    08.10.2022 Копенгаген 1 : 1 Нордшелланд
    16.10.2022 Брондбю 1 : 1 Копенгаген
    22.10.2022 Копенгаген 1 : 1 Мидтьюлланд
    29.10.2022 Рандерс 0 : 2 Копенгаген
    06.11.2022 Копенгаген 3 : 0 Люнгбю
    13.11.2022 Орхус 0 : 2 Копенгаген
    19.02.2023 Силькеборг 0 : 3 Копенгаген
    26.02.2023 Копенгаген 1 : 0 Ольборг
    05.03.2023 Копенгаген 7 : 0 Оденсе
    12.03.2023 Хорсенс 1 : 4 Копенгаген
    19.03.2023 Копенгаген 2 : 1 Виборг
    02.04.2023 Копенгаген 2 : 1 Нордшелланд
    10.04.2023 Рандерс 1 : 0 Копенгаген
    16.04.2023 Копенгаген 0 : 0 Виборг
    23.04.2023 Орхус 0 : 0 Копенгаген
    30.04.2023 Копенгаген 0 : 0 Брондбю
    08.05.2023 Нордшелланд 0 : 0 Копенгаген
    14.05.2023 Брондбю 0 : 0 Копенгаген
    21.05.2023 Копенгаген 0 : 0 Орхус
    29.05.2023 Виборг 0 : 0 Копенгаген
    04.06.2023 Копенгаген 0 : 0 Рандерс
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