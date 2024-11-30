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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бохум
Аугсбург - Бохум: обзор матча 30 ноября 2024
Аугсбург
30.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Бохум
38'
Ф. Тиц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Бохум
83'
Желтая карточка
Бернардо
Желтая карточка
С. Мунье
82'
Замена
С. Мунье
️️️️
А. Клод-Морис
80'
Замена
А. Майер
️️️️
Э. Реджбечай
80'
75'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
М. Виттек
72'
Желтая карточка
И. Ордец
68'
Желтая карточка
М. Виттек
65'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
А. Лосилла
59'
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Брошински
59'
Замена
М. Квартенг
️️️️
Л. Дашнер
Замена
С. Эссенде
️️️️
Ф. Тиц
59'
46'
Замена
Бернардо
️️️️
Т. Оэрман
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Тиц
38'
Желтая карточка
М. Вольф
26'
Желтая карточка
А. Клод-Морис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
35
Крислен Матсима
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
(К)
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
10
Мерт Кемюр
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
4-1-3-1-1
22
Лабрович
35
Матсима
14
Гаувелеув
5
Бауэр
27
Вольф
18
Якич
16
Ониика
37
Реджбечай
7
Кудоссу
20
Клод-Морис
9
Тиц
3-3-1-1-2
30
Древес
15
Оэрман
18
Медич
18
Ордец
25
Пасслак
8
Лосилла
32
Виттек
22
Беро
10
Дашнер
33
Хофманн
9
Брошински
37
Реджбечай
10
Майер
10
Майер
37
Реджбечай
9
Тиц
99
Эссенде
99
Эссенде
9
Тиц
20
Клод-Морис
9
Мунье
9
Мунье
20
Клод-Морис
15
Оэрман
13
Бернардо
13
Бернардо
15
Оэрман
8
Лосилла
28
Сиссоко
28
Сиссоко
8
Лосилла
9
Брошински
23
Миеси
23
Миеси
9
Брошински
10
Дашнер
10
Квартенг
10
Квартенг
10
Дашнер
32
Виттек
17
Хольтманн
17
Хольтманн
32
Виттек
Остались в запасе
Аугсбург
Бохум
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Мерт Кемюр
АП
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Тимо Хорн
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Мерт Кемюр
АП
11
Рубен Варгас
ЛВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Аугсбург - Бохум
3
3
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
22
Офсайды
3
0
Количество передач
452
399
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.28
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бохум
Германия. Кубок, 1/8 финала
Бохум
- : -
02.12.2026
Аугсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Аугсбург Арена
Посещаемость:
29556 из 30660 зрителей (96%)
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