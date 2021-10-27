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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бохум - Аугсбург
Бохум - Аугсбург: обзор матча 27 октября 2021
Бохум
27.10.2021, среда, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Аугсбург
12'
М. Пантович
53'
М. Пантович
56'
Р. Оксфорд
58'
Р. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бохум - Аугсбург
Замена
М. Риман
️️️️
М. Эссер
118'
Желтая карточка
С. Полтер
105'
Замена
Д. Блум
️️️️
Г. Хольтманн
99'
Замена
В. Лампропулос
️️️️
А. Белла Кочап
99'
93'
Желтая карточка
М. Грегоритч
75'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
А. Зекири
65'
Желтая карточка
А. Зекири
64'
Замена
С. Кордова
️️️️
А. Хан
64'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Р. Варгас
Замена
Т. Асано
️️️️
К. Антви-Адджей
61'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Д. Соарес
61'
58'
ГОЛ! 2:2!
Р. Варгас
Пас отдал
А. Зекири
57'
Желтая карточка
А. Хан
56'
ГОЛ! 2:1!
Р. Оксфорд
Пас отдал
А. Майер
ГОЛ! 2:0!
М. Пантович
Пас отдал
К. Антви-Адджей
53'
48'
Желтая карточка
Т. Штробль
46'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:0!
М. Пантович
Пас отдал
К. Стафилидис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Милош Пантович
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
86
Сома Новотны
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-1-1-3-1
21
Эссер
3
Стафилидис
17
Белла Кочап
15
Машович
3
Соарес
8
Лосилла
37
Реджбечай
18
Антви-Адджей
27
Пантович
17
Хольтманн
91
Полтер
4-2-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
57
Иаго
10
Майер
5
Штробль
20
Калиджиури
28
Хан
11
Варгас
9
Зекири
21
Эссер
1
Риман
1
Риман
21
Эссер
17
Белла Кочап
24
Лампропулос
24
Лампропулос
17
Белла Кочап
3
Соарес
2
Гамбоа
2
Гамбоа
3
Соарес
17
Хольтманн
17
Блум
17
Блум
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
29
Асано
29
Асано
18
Антви-Адджей
11
Варгас
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
11
Варгас
9
Зекири
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Зекири
20
Калиджиури
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
20
Калиджиури
28
Хан
16
Кордова
16
Кордова
28
Хан
Остались в запасе
Бохум
Аугсбург
23
Эдуард Левен
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
86
Сома Новотны
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
23
Эдуард Левен
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
86
Сома Новотны
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Бохум - Аугсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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