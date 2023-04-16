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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Бохум
Унион - Бохум: обзор матча 16 апреля 2023
Унион
16.04.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Бохум
45+3'
Й. Юранович
55'
К. Штегер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Бохум
89'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Т. Асано
89'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Антви-Адджей
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
86'
Замена
М. Пантович
️️️️
Ш. Бекер
86'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
86'
Замена
М. Торсбю
️️️️
Я. Хаберер
80'
75'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Ж. Осеи-Туту
Замена
Д. Лейте
️️️️
Э. Лайдуни
65'
Вторая желтая
П. Эккель
61'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Штегер
Желтая карточка
П. Эккель
50'
ГОЛ! 1:0!
Й. Юранович
45'
+3
28'
Желтая карточка
П. Остерхаге
15'
Замена
Д. Хайнц
️️️️
К. Шлоттербек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
5
Дехи
21
Руссийон
8
Хедира
18
Юранович
19
Хаберер
93
Лайдуни
23
Бекер
91
Беренс
4-1-3-2
1
Риман
18
Ордец
13
Шлоттербек
15
Машович
3
Соарес
6
Остерхаге
2
Осеи-Туту
7
Штегер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
29
Асано
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
93
Лайдуни
2
Лейте
2
Лейте
93
Лайдуни
19
Хаберер
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Хаберер
23
Бекер
27
Пантович
27
Пантович
23
Бекер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
13
Шлоттербек
3
Хайнц
3
Хайнц
13
Шлоттербек
2
Осеи-Туту
2
Гамбоа
2
Гамбоа
2
Осеи-Туту
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
29
Асано
6
Цоллер
6
Цоллер
29
Асано
Остались в запасе
Унион
Бохум
22
Леннарт Грил
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
28
Кристофер Триммель
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
10
Филипп Ферстер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Унион - Бохум
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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