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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Унион
Бохум - Унион: обзор матча 18 декабря 2021
Бохум
18.12.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Унион
16'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Унион
90'
Замена
К. Мевальд
️️️️
Р. Хедира
77'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
К. Триммель
77'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
М. Крузе
Замена
С. Новотны
️️️️
П. Остерхаге
75'
Замена
С. Ганвула
️️️️
К. Антви-Адджей
75'
Желтая карточка
Д. Соарес
70'
64'
Замена
К. Беренс
️️️️
Т. Авонийи
63'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Ш. Бекер
Замена
Х. Бокхорн
️️️️
К. Стафилидис
60'
Желтая карточка
Э. Машович
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Пас отдал
Г. Премель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
3
Константинос Стафилидис
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
27
Милош Пантович
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
28
Луис Хартвиг
ЦФ
86
Сома Новотны
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Кевин Мевальд
ЦП
9
Кевин Беренс
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Риман
3
Соарес
15
Машович
5
Ляйтш
3
Стафилидис
8
Лосилла
37
Реджбечай
6
Остерхаге
18
Антви-Адджей
27
Пантович
91
Полтер
3-3-1-1-2
16
Люте
6
Эккель
31
Кнохе
5
Фридрих
28
Триммель
8
Хедира
5
Очипка
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
10
Крузе
3
Стафилидис
7
Бокхорн
7
Бокхорн
3
Стафилидис
18
Антви-Адджей
35
Ганвула
35
Ганвула
18
Антви-Адджей
6
Остерхаге
86
Новотны
86
Новотны
6
Остерхаге
28
Триммель
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
28
Триммель
23
Бекер
78
Харагучи
78
Харагучи
23
Бекер
8
Хедира
8
Мевальд
8
Мевальд
8
Хедира
14
Авонийи
9
Беренс
9
Беренс
14
Авонийи
10
Крузе
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
10
Крузе
Остались в запасе
Бохум
Унион
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
28
Луис Хартвиг
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
28
Луис Хартвиг
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Бохум - Унион
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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