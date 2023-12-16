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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Унион
Бохум - Унион: обзор матча 16 декабря 2023
Бохум
16.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Унион
45+5'
Т. Асано
54'
Г. Пасьенса
78'
К. Штегер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Унион
Желтая карточка
К. Штегер
90'
+1
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
К. Гамбоа
87'
Замена
М. Квартенг
️️️️
Т. Асано
86'
85'
Желтая карточка
Д. Руссийон
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Штегер
78'
75'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
Б. Холлербах
74'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
К. Фолланд
Замена
М. Беро
️️️️
К. Антви-Адджей
72'
Замена
М. Брошински
️️️️
Г. Пасьенса
72'
Замена
Н. Лосли
️️️️
Т. Оэрман
64'
60'
Замена
А. Шафер
️️️️
Р. Хедира
60'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Ш. Бекер
60'
Замена
А. Крал
️️️️
Я. Хаберер
ГОЛ! 2:0!
Г. Пасьенса
Пас отдал
К. Антви-Адджей
54'
ГОЛ! 1:0!
Т. Асано
45'
+5
42'
Желтая карточка
Р. Хедира
Желтая карточка
П. Остерхаге
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Риман
13
Шлоттербек
15
Оэрман
13
Бернардо
2
Гамбоа
8
Лосилла
6
Остерхаге
18
Антви-Адджей
7
Штегер
29
Асано
9
Пасьенса
4-1-1-1-3
1
Реннов
18
Юранович
31
Кнохе
2
Лейте
21
Руссийон
8
Хедира
19
Хаберер
23
Бекер
17
Холлербах
31
Фолланд
91
Беренс
15
Оэрман
20
Лосли
20
Лосли
15
Оэрман
2
Гамбоа
25
Пасслак
25
Пасслак
2
Гамбоа
29
Асано
10
Квартенг
10
Квартенг
29
Асано
18
Антви-Адджей
22
Беро
22
Беро
18
Антви-Адджей
9
Пасьенса
9
Брошински
9
Брошински
9
Пасьенса
19
Хаберер
33
Крал
33
Крал
19
Хаберер
23
Бекер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
23
Бекер
8
Хедира
13
Шафер
13
Шафер
8
Хедира
31
Фолланд
11
Ааронсон
11
Ааронсон
31
Фолланд
17
Холлербах
29
Кауфманн
29
Кауфманн
17
Холлербах
Остались в запасе
Бохум
Унион
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
10
Лукас Дашнер
АП
Главный тренер
Томас Летш
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
3
Данило Соарес
ЛЗ
10
Лукас Дашнер
АП
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Бохум - Унион
2
2
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
6
5
Офсайды
1
2
Количество передач
225
187
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.34
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Рурштадион
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