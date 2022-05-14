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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Бохум
Унион - Бохум: обзор матча 14 мая 2022
Унион
14.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Бохум
5'
Г. Премель
25'
Т. Авонийи (П)
88'
Т. Авонийи
55'
С. Цоллер
79'
Э. Левен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Бохум
Желтая карточка
Т. Авонийи
89'
89'
Замена
Л. Хартвиг
️️️️
С. Цоллер
ГОЛ! 3:2!
Т. Авонийи
88'
Замена
К. Беренс
️️️️
Р. Хедира
83'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ю. Рюэрсон
83'
80'
Замена
Т. Бонга
️️️️
Т. Асано
79'
ГОЛ! 2:2!
Э. Левен
Пас отдал
Т. Асано
Желтая карточка
К. Триммель
75'
Замена
А. Шафер
️️️️
Г. Харагучи
66'
65'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
А. Белла Кочап
55'
ГОЛ! 2:1!
С. Цоллер
Пас отдал
Д. Соарес
46'
Замена
Э. Левен
️️️️
Р. Теше
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
С. Михель
46'
Желтая карточка
С. Михель
44'
28'
Желтая карточка
А. Лосилла
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Авонийи
25'
24'
Желтая карточка
Р. Теше
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Премель
Пас отдал
Г. Харагучи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
21
Гриша Премель
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
8
Роберт Теше
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
6
Симон Цоллер
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Кевин Беренс
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Бохум
34
Пауль Граве
ВР
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
30
Тарсис Бонга
ПВ
28
Луис Хартвиг
ЦФ
3-3-2-1-1
16
Люте
26
Рюэрсон
6
Эккель
31
Кнохе
5
Очипка
8
Хедира
28
Триммель
78
Харагучи
21
Премель
23
Бекер
14
Авонийи
4-1-2-1-2
21
Эссер
2
Гамбоа
7
Бокхорн
17
Белла Кочап
3
Соарес
8
Лосилла
8
Теше
6
Остерхаге
29
Асано
91
Полтер
6
Цоллер
78
Харагучи
13
Шафер
13
Шафер
78
Харагучи
26
Рюэрсон
21
Озтюнали
21
Озтюнали
26
Рюэрсон
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
8
Хедира
9
Беренс
9
Беренс
8
Хедира
Михель
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
Михель
17
Белла Кочап
17
Хольтманн
17
Хольтманн
17
Белла Кочап
8
Теше
23
Левен
23
Левен
8
Теше
29
Асано
30
Бонга
30
Бонга
29
Асано
6
Цоллер
28
Хартвиг
28
Хартвиг
6
Цоллер
Остались в запасе
Унион
Бохум
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
34
Пауль Граве
ВР
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
Остались в запасе
34
Пауль Граве
ВР
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Унион - Бохум
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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