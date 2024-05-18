Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги

В матче 34-го тура чемпионата Германии «Кельн» в гостях крупно проиграл «Хайденхайму» (1:4) и вылетел из Бундеслиги.

«Козлы» закончили сезон с 27 очками на 17-м месте и покидают элитный дивизион вместе с «Дармштадтом», который уже потерял все шансы на спасение ранее. Вместо них в следующем чемпионате Германии выступят «Хольштайн» и «Санкт-Паули».

«Бохум» в 34-м туре крупно проиграл в гостях «Вердеру» (1:4) и с 33 очками опустился на 16-е место. Его опередил по разнице мячей «Унион», поднявшийся на спасительную 15-ю строчку благодаря домашней победе над «Фрайбургом» (2:1).

«Бохум» сыграет в стыковых матчах за место в Бундеслиге с дюссельдорфской «Фортуной».