08.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
3-3-1-2-1
40
Урбиг
15
Дайер
21
Ито
44
Станишич
22
Геррейру
36
Палинья
23
Боэ
27
Горецка
10
Сане
7
Гнабри
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
Хорн
18
Медич
13
Бернардо
15
Оэрман
25
Пасслак
28
Сиссоко
32
Виттек
22
Беро
5
Краусс
7
Масурас
33
Хофманн
21
Ито
6
Киммих
6
Киммих
21
Ито
23
Боэ
27
Лаймер
27
Лаймер
23
Боэ
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
13
Мюллер
9
Кейн
9
Кейн
13
Мюллер
32
Виттек
15
Машович
15
Машович
32
Виттек
25
Пасслак
2
Гамбоа
2
Гамбоа
25
Пасслак
22
Беро
8
Лосилла
8
Лосилла
22
Беро
7
Масурас
9
Брошински
9
Брошински
7
Масурас
Остались в запасе
Бавария
Бохум
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
30
Патрик Древес
ВР
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Бавария - Бохум
1
6
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
14
Офсайды
3
1
Количество передач
720
257
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Бохума», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Бохум»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»