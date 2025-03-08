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  • «Бавария» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Бавария» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 16:20
Бавария
08.03.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
2 : 3
Завершен
Бохум
14' Р. Геррейру 28' Р. Геррейру
31' Я. Медич 51' И. Сиссоко 71' М. Беро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
(К) ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
33
Филипп Хофманн
(К) ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
9
Мориц Брошински
ЦФ
3-3-1-2-1
40
Урбиг
15
Дайер
21
Ито
44
Станишич
22
Геррейру
36
Палинья
23
Боэ
27
Горецка
10
Сане
7
Гнабри
13
Мюллер
3-3-2-1-1
1
Хорн
18
Медич
13
Бернардо
15
Оэрман
25
Пасслак
28
Сиссоко
32
Виттек
22
Беро
5
Краусс
7
Масурас
33
Хофманн
21
Ито
6
Киммих
6
Киммих
21
Ито
23
Боэ
27
Лаймер
27
Лаймер
23
Боэ
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
17
Олисе
17
Олисе
10
Сане
13
Мюллер
9
Кейн
9
Кейн
13
Мюллер
32
Виттек
15
Машович
15
Машович
32
Виттек
25
Пасслак
2
Гамбоа
2
Гамбоа
25
Пасслак
22
Беро
8
Лосилла
8
Лосилла
22
Беро
7
Масурас
9
Брошински
9
Брошински
7
Масурас
Остались в запасе
Бавария
Бохум
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
30
Патрик Древес
ВР
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
25
Мохаммед Толба
ЦЗ
20
Дани де Вит
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Бавария - Бохум
1
6
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
14
Офсайды
3
1
Количество передач
720
257
Сейвы
2
3
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.33
1.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Бохума», 25-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Бохум»

«Бавария» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бохум Бавария
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