28.03.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-2-2
1
Градецки
20
Мукиэле
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
24
Гарсия
14
Шик
22
Бонифаци
4-1-2-2-1
1
Хорн
25
Пасслак
15
Оэрман
18
Ордец
32
Виттек
28
Сиссоко
22
Беро
5
Краусс
7
Масурас
17
Хольтманн
33
Хофманн
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
22
Бонифаци
10
Буэндия
10
Буэндия
22
Бонифаци
14
Шик
21
Адли
21
Адли
14
Шик
28
Сиссоко
20
де Вит
20
де Вит
28
Сиссоко
33
Хофманн
10
Боадю
10
Боадю
33
Хофманн
17
Хольтманн
9
Брошински
9
Брошински
17
Хольтманн
Остались в запасе
Байер
Бохум
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Алехо Сарко
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
30
Патрик Древес
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Алехо Сарко
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Бохум
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
6
13
Офсайды
1
2
Количество передач
683
354
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Бохума», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бохум»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»