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Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Бохума», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бохум»