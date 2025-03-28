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  • «Байер» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

«Байер» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

28 марта 2025, 21:20
Байер
28.03.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Бохум
20' А. Гарсия 60' В. Бонифаци 87' А. Адли
26' Ф. Пасслак 26' Ф. Пасслак
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
33
Филипп Хофманн
(К) ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
16
Алехо Сарко
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
3-3-2-2
1
Градецки
20
Мукиэле
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
24
Гарсия
14
Шик
22
Бонифаци
4-1-2-2-1
1
Хорн
25
Пасслак
15
Оэрман
18
Ордец
32
Виттек
28
Сиссоко
22
Беро
5
Краусс
7
Масурас
17
Хольтманн
33
Хофманн
30
Фримпонг
13
Артур
13
Артур
30
Фримпонг
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
22
Бонифаци
10
Буэндия
10
Буэндия
22
Бонифаци
14
Шик
21
Адли
21
Адли
14
Шик
28
Сиссоко
20
де Вит
20
де Вит
28
Сиссоко
33
Хофманн
10
Боадю
10
Боадю
33
Хофманн
17
Хольтманн
9
Брошински
9
Брошински
17
Хольтманн
Остались в запасе
Байер
Бохум
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Алехо Сарко
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
30
Патрик Древес
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
20
Andrea Natali
ЦЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
16
Алехо Сарко
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Бохум
1
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
6
13
Офсайды
1
2
Количество передач
683
354
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Бохума», 27-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер»«Бохум»

«Байер» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бохум Байер
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