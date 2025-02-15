15.02.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бохум
Бохум
4-1-2-2-1
1
Хорн
15
Оэрман
15
Машович
13
Бернардо
18
Ордец
28
Сиссоко
5
Краусс
22
Беро
7
Масурас
17
Хольтманн
33
Хофманн
3-1-2-3-1
1
Кобель
25
Зюле
4
Шлоттербек
24
Свенссон
23
Джан
20
Забитцер
13
Гросс
11
Гиттенс
8
Брандт
14
Адейеми
9
Гирасси
17
Хольтманн
2
Гамбоа
2
Гамбоа
17
Хольтманн
5
Краусс
8
Лосилла
8
Лосилла
5
Краусс
33
Хофманн
20
де Вит
20
де Вит
33
Хофманн
7
Масурас
9
Брошински
9
Брошински
7
Масурас
25
Зюле
27
Коуто
27
Коуто
25
Зюле
20
Забитцер
6
Озкан
6
Озкан
20
Забитцер
13
Гросс
10
Рейна
10
Рейна
13
Гросс
14
Адейеми
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
14
Адейеми
11
Гиттенс
14
Байер
14
Байер
11
Гиттенс
Остались в запасе
Бохум
Боруссия Д
34
Пауль Граве
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
34
Пауль Граве
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
27
Самуэль Бамба
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
66
Альмуджера Кабар
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бохум - Боруссия Д
1
Всего ударов по воротам
18
17
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
12
4
Офсайды
1
1
Количество передач
301
665
Сейвы
2
6
Точность передач %
74
86
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3
2.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Боруссии» Д, 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»