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Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Боруссии» Д, 22-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Боруссия» Д