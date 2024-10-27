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  • «Бохум» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Бохум» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 16:20
Бохум
27.10.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 5
Завершен
Бавария
16' М. Олисе 26' Д. Мусиала 57' Г. Кейн 65' Л. Сане 71' К. Коман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Антони Лосилла
(К) ОП
20
Дани де Вит
ЦП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
23
Кодзи Миеси
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Лукас Дашнер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
3-4-1-1
30
Древес
18
Ордец
15
Оэрман
15
Машович
32
Виттек
28
Сиссоко
8
Лосилла
25
Пасслак
20
де Вит
9
Брошински
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
36
Палинья
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
25
Пасслак
2
Гамбоа
2
Гамбоа
25
Пасслак
20
де Вит
23
Миеси
23
Миеси
20
де Вит
28
Сиссоко
24
24
28
Сиссоко
15
Оэрман
10
Дашнер
10
Дашнер
15
Оэрман
9
Брошински
33
Хофманн
33
Хофманн
9
Брошински
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
36
Палинья
27
Горецка
27
Горецка
36
Палинья
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Бохум
Бавария
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бохум - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
6
Офсайды
2
2
Количество передач
221
602
Сейвы
2
1
Точность передач %
68
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Баварии», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Бавария»

«Бохум» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Бохум
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