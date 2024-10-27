27.10.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Бохум
Бохум
3-4-1-1
30
Древес
18
Ордец
15
Оэрман
15
Машович
32
Виттек
28
Сиссоко
8
Лосилла
25
Пасслак
20
де Вит
9
Брошински
3-2-1-3-1
1
Нойер
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
6
Киммих
36
Палинья
27
Лаймер
17
Олисе
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
25
Пасслак
2
Гамбоа
2
Гамбоа
25
Пасслак
20
де Вит
23
Миеси
23
Миеси
20
де Вит
28
Сиссоко
24
24
28
Сиссоко
15
Оэрман
10
Дашнер
10
Дашнер
15
Оэрман
9
Брошински
33
Хофманн
33
Хофманн
9
Брошински
3
Мин-Джэ
15
Дайер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
36
Палинья
27
Горецка
27
Горецка
36
Палинья
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
9
Кейн
11
Тель
11
Тель
9
Кейн
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Бохум
Бавария
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бохум - Бавария
1
1
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
6
Офсайды
2
2
Количество передач
221
602
Сейвы
2
1
Точность передач %
68
90
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.52
1.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Баварии», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»