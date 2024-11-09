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  • «Бохум» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

«Бохум» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2024

9 ноября 2024, 16:20
Бохум
09.11.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Байер
89' К. Миеси
18' П. Шик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
30
Патрик Древес
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
8
Антони Лосилла
(К) ОП
22
Матуш Беро
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Бохум
1
Тимо Хорн
ВР
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
20
Дани де Вит
ЦП
24
Mats Pannewig
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
17
Керим Алайбегович
ЦФ
4-2-1-1-2
30
Древес
32
Виттек
15
Оэрман
18
Медич
25
Пасслак
28
Сиссоко
8
Лосилла
22
Беро
17
Хольтманн
9
Брошински
33
Хофманн
3-3-1-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Хофманн
7
Вирц
14
Шик
15
Оэрман
18
Ордец
18
Ордец
15
Оэрман
17
Хольтманн
2
Гамбоа
2
Гамбоа
17
Хольтманн
25
Пасслак
20
де Вит
20
де Вит
25
Пасслак
9
Брошински
23
Миеси
23
Миеси
9
Брошински
8
Лосилла
10
Дашнер
10
Дашнер
8
Лосилла
30
Фримпонг
24
Гарсия
24
Гарсия
30
Фримпонг
7
Хофманн
23
Телла
23
Телла
7
Хофманн
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
Остались в запасе
Бохум
Байер
1
Тимо Хорн
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
20
Агон Элези
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
20
Агон Элези
ОП
24
Mats Pannewig
ЦП
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
32
Матей Коварж
ВР
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
40
Франсис Оньека
АП
17
Керим Алайбегович
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Бохум - Байер
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
9
Офсайды
1
3
Количество передач
282
720
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Бохум» против «Байера», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бохум»«Байер»

«Бохум» – «Байер» смотреть онлайн 9 ноября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Бохум
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