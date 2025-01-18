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    • Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург» (3:2), «Бохум» ушел с 0:3 против «Лейпцига» (3:3) благодаря хет-трику Боадю

    Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург» (3:2), «Бохум» ушел с 0:3 против «Лейпцига» (3:3) благодаря хет-трику Боадю

    «Бавария» в 18-м туре Бундеслиги победила дома «Вольфсбург». Дубль оформил полузащитник Леон Горецка.

    Баварцы лидируют в таблице. «Вольфсбург» идет седьмым.

    В другой встрече «Лейпциг» не удержал 3:0 против «Бохума». Хет-трик оформил Мирон Боадю.

    Германия. Бундеслига. 18-й тур

    Бавария – Вольфсбург – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Горецка, 20; 1:1 – Амура, 24; 2:1 – Олисе, 39; 3:1 – Горецка, 62; 3:2 – Амура, 88.

    Бохум – Лейпциг – 3:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Орбан, 10; 0:2 – Нуса, 13; 0:3 – Баумгартнер, 22; 1:3 – Боадю, 48; 2:3 – Боадю, 57; 3:3 – Боадю, 61 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.01.2025 19:33
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