Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург» (3:2), «Бохум» ушел с 0:3 против «Лейпцига» (3:3) благодаря хет-трику Боадю

«Бавария» в 18-м туре Бундеслиги победила дома «Вольфсбург». Дубль оформил полузащитник Леон Горецка.
Баварцы лидируют в таблице. «Вольфсбург» идет седьмым.
В другой встрече «Лейпциг» не удержал 3:0 против «Бохума». Хет-трик оформил Мирон Боадю.
Германия. Бундеслига. 18-й тур
Бавария – Вольфсбург – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Горецка, 20; 1:1 – Амура, 24; 2:1 – Олисе, 39; 3:1 – Горецка, 62; 3:2 – Амура, 88.
Голы: 0:1 – Орбан, 10; 0:2 – Нуса, 13; 0:3 – Баумгартнер, 22; 1:3 – Боадю, 48; 2:3 – Боадю, 57; 3:3 – Боадю, 61 (с пенальти).